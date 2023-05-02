كان بيعايريني.. اعترافات حلاق قتل مزارعا في المنوفية| القصة الكاملة

جريمة مأساوية في محافظة المنوفية.. بطلها شخص يعمل حلاقا، ويجيد استخدام الشفرات جيداً، ويمسكها ويستخدمها بكل تمكن؛ الأمر الذي أتاح له كيفية استخدام الأسلحة البيضاء لقتل أحد أهالي قريته.

حلاق يتخلص من مزارع في المنوفية

الجريمة بدأت عندما قام مزارع بإحدى قرى محافظة المنوفية، بالمزاح مع الحلاق الذي يعرفه جيدا، ولكن سرعان ما تضايق الحلاق من المزارع، وحدثت مشادة كلامية بينهما، ولكن نجح الأهالي والحاضرين في إبعاد كلاً منهما عن الآخر.

الأمر لم ينته بالنسبة للحلاق، وبيت النية على الانتقام من المزارع ومعاقبته، ليجلب سلاحا أبيض عند مشاهدته المجني عليه يمر من أمامه، ويطعنه عدة طعنات ليسقط المجني عليه على الأرض غارقاً في دمائه، ويفر الحلاق هارباً.

اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة منوف، يفيد بقيام حلاق بطعن مزارع بسلاح أبيض وإصابة آخر.

بالانتقال تبين قيام " ش.ع " 28 سنة حلاق بالتعدي علي " ا.ش " 31 سنة مزارع وتوفي متأثرًا بإصابته بطعنه بآلة حادة، وإصابة "ح.م" 38 سنة- عامل، بجرح في الصدر.

وبسؤال المصاب، أكد أنه أثناء سيره رفقة المجني عليه، تعدى عليهما الحلاق بآلة حادة، حيث سدّد عدة طعنات لصديقه المزارع، فتوفي في الحال متأثرًا بإصابته.

قتلته لمعايرتني بمرضي النفسي

وباستجواب المتهم؛ أكد أن المجني عليه كان دائمًا يعايره بمرضه النفسي، مما أصابه بحالة نفسية سيئة، وقرّر التخلص منه بالتعدي عليه بسلاح أبيض.

فيما أكد أهل المتهم، أنه يعاني من مرض نفسي، وتم احتجازه بأحد مستشفيات العلاج النفسي.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.