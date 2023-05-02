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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الجامعة

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

اجتمع الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، بأعضاء لجنة المنشآت الجامعية بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن حركة التنقلات والترقيات التى تشهدها الجامعة هذه الفترة تهدف إلى إكتساب المزيد من الخبرات فى مختلف التخصصات وتنمية فكر العطاء المؤسسى وإعداد كوادر إدارية على مستوى عال من الكفاءة وتدريب صف ثان وثالث لايقل كفاءة عن الصف الأول مشيدا بقيمة الجهاز الإداري على مستوى الجامعات.

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 وتابع رئيس الجامعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الجارى العمل، واستعرض تقرير بنسبة الإنجاز بكل مشروع وقيمة المستحقات المطلوبة لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال.

كما تم عرض الموقف التنفيذى لأعمال الصيانات بمختلف المشروعات، وشدد رئيس الجامعة على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة.

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