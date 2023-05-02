خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين.. اعرف الشروط

يرغب العديد من المواطنين في معرفة خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين خاصة بعد قرار وزارة التموين فى وقت سابق استقبال طلبات الإضافة من المواطنين فى مكاتب التموين.



شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين



هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في إضافة المواليد على بطاقات التموين تشمل أن لا تزيد البطاقة عن 4 أفراد، و ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

وتشمل الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل إضافة المواليد على بطاقات التموين في ما يلي:

- وتتضمن المستندات المطلوبة من أجل إضافة المواليد على بطاقة التموين اسم صاحب البطاقة.

- تشمل المستندات المطلوبة الرقم القومي.

- تتضمن الاوراق المطلوبة رقم البطاقة التموينية.

- عدد أفراد البطاقة.

- الافراد المراد إضافتهم و ارقمهم القومية.

وتقدم الطلبات وترسل الكشوف والمستندات مرفق بها CD أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية لديوان عام الوزارة.

خطوات إضافة المواليد علي بطاقات التموين

تتضمن خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مجموعة من النقاط التي تشمل مايلي

- تبدأ أولي خطوات إضافة المواليد لالدخول إلى بوابة مصر الرقمية

- اختيار خدمات التموين ضمن خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين.

- اختيار إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

- وفى هذه الخطوة تظهر خدمة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.

- اكتب اسم الابن أو الابنة المراد إضافته على بطاقة التموين

- يطلب منك فى هذه الخطوة إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة

- فى هذه الخطوة يطلب منك إضافة صلة القرابة بينك

- الضغط على خيار «إضافة».

فئات مسموح لها بإضافة المواليد على بطاقة التموين

- تشمل الفئات المستهدفة من إمكانية إضافة المواليد على بطاقات التموين مستحقو معاش تكافل و كرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش التضامن الاجتماعي.

- بناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.