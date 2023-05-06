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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من غير مشاوير .. طرق تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا

بطاقة التموين
بطاقة التموين

تعد بطاقة التموين من بين الأشياء الهامة التي من خلالها يتم الحصول على السلع التموينية من مكتب التموين وعليه فى حالة استلام بطاقة التموين الصادرة بدل فاقد أو تالف أو الصادرة حديثا.


طرق تنشيط بطاقة التموين الكترونيا


ويحاول الكثير من المواطنين وأصحاب بطاقات التموين إلي معرفة خطوات تنشيط بطاقة التموين سواء من خلال الذهاب إلي مكتب التموين أو عبر الخط الساخن الذي توفره الوزارة.

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تنشيط بطاقة التموين عبر الخط الساخن 


ويمكن للمواطن الراغب في تنشيط بطاقة التموين عبر الخط الساخن 9136 القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تشمل مايلي :- 

- تبدء أولي خطوات تنشيط بطاقة التموين إرسال رسالة على رقم الخط الساخن 9136 مدونا بها رقم 1

- فى هذه الخطوة من بين خطوات تنشيط بطاقة التموين يتم  إرسال الرقم السري للبطاقة، فيما تشترط وزارة التموين أن يتم إرسال الأرقام باللغة الإنجليزية لإتمام نجاح الرسالة وتنفي خطوات التفعيل والتنشيط.

تنشيط بطاقة التموين عبر مكاتب التموين 


ويمكن تنشيط بطاقة التموين من خلال الذهاب إلي مراكز مكاتب التموين المتاحة فى محافظات الجمهورية.

تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

كما تتيح بوابة مصر الرقمية مجموعة من الخدمات للمواطنين ومن بينها الخدمات التموينية مثل تنشيط بطاقة التموين عبر خطوات سهلة وبسيطة:-

- تبدء أولي خطوات تفعيل بطاقة التموين بالدخول على بوابة مصر الرقمية

- فى هذه الخطوة من أجل تفعيل بطاقة التموين ستظهر أمامك 6 خدمات تموينية متاحة على بوابة مصر الرقمية يتم اختيار خدمة التموين.


- وفى هذه الخطوة يتم الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين ثم تدوين بيانات البطاقة التموينية.

- كما يتم فى هذه الخطوة القيام بملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

- فى هذه الخطوة ضمن خطوات تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية يتم الضغط على بند موافق ثم الضغط على خيار التالي.

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- وفى هذه الخطوة الأخيرة ضمن خطوات تفعيل بطاقة التموين يتمّ بعد ذلك إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول مدون فيها كود تفعيل بطاقة التموين.

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