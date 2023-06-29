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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو عايز تجددها فى العيد.. استخرج بطاقة الرقم القومي فى 30 دقيقة

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

تحظى بطاقة الرقم القومي بأهمية خاصة حيث إنها من المستندات والأوراق المطلوبة والتي لا يمكن إنهاء أي معاملة حكومية من غيرها كما أنها هامة عند التقديم لأي وظيفة .


استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 


قد يحتاج المواطنون إلى استخراج بطاقة الرقم القومي أو تجديدها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر حتي يوم الاثنين الموافق 3 يوليو وعليه توفر الحكومة خدماتها للمواطنين عبر الانترنت .

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100 يوم صحة.. للمصريين والأجانب ولا يشترط أن تكون "الرقم القومي" سارية

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الحق قبل إجازة عيد الأضحى 2023.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي


ويمكن للمواطن استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 30 دقيقة فقط من خلال  استمارة بطاقة الرقم القومي والتي يمكن تسليمها للمواطن خلال  30 دقيقة حيث يبلغ سعرها 305 جنيهات.

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي

وتختلف رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي علي حسب نوع الاستمارة.

- يبلغ  سعر الحصول على استمارة بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم حوالي 175 جنيها.

- والراغبين فى الحصول علي بطاقة الرقم القومي فى 30 دقيقة يتم دفع رسوم الحصول على استمارة بطاقة الرقم القومي في 30 دقيقة 305 جنيهات.

- سعر الحصول على استمارة بطاقة الرقم القومي خلال 3 أيام 125 جنيهًا.

- سعر الاستمارة العادية لاستخراج بطاقة الرقم القومي 50 جنيها، والاستلام خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الاستمارة

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي

- تتضمن خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين موقع بوابة الحكومة المصرية.

- يتم اختيار أيقونة «الرقم القومي».

- وفى هذه الخطوة يطلب منك إدخال البيانات الخاصة بك  ثم تحدد طريقة سداد قيمة الرسوم المقررة.

-  يتم الضغط على زر «تأكيد».

تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونياً

- الدخول إلي موقع بوابة الحكومة المصرية.

- اختيار أيقونة «الرقم القومي».

-القيام بإدخال البيانات الخاصة بك ثم تحدد طريقة سداد قيمة الرسوم المقررة.

- بعد اختيار طريقة سداد الرسوم يتم الضغط على زر «تأكيد».

غرامة تأخير استخراج و تجديد بطاقة الرقم القومي

-  100 جنيها تأخر  استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة.

-  100 جنيه غرامة التعامل ببطاقة منتهية أمام جهات رسمية.

- حالة عدم تحديث البيانات الخاصة بالبطاقة سواء الزواج أو المهنة أو تغيير محل العمل يتم دفع 50 جنيهًا غرامة

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أون لاين .. استخراج بطاقة الرقم القومي 2023

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لو مسافر الحج.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة


-   50 جنيها  فى حالة عدم استخراج المواطن بطاقة الرقم القومى حال فقدانها فى المدة التى لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد.

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لو مسافر الحج.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة

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