لو مسافر الحج.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي فى 24 ساعة خاصة فى حالة السفر المفاجئ او التحضير للسفر من أجل الحج، وعليه وفرت الحكومة إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي فى 24 ساعة.

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي فى 24 ساعة

يسعي الكثير من المواطنين الفائزين فى قرعة حج الجمعيات إلي تحضير أوراقهم للاستعداد للسفر لأداء فريضة الحج والتي من بينها مستندات قد تتطلب بعض الوقت ومن بينها بطاقة الرقم القومي.

يمكن للمواطن الراغب فى استخراج بطاقة الرقم القومي فى 24 ساعة القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تبدء بشراء الاستمارة.

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي

وتشمل رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي على حسب نوع الاستمارة التي يختارها المواطن الراغب أما فى استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي والتي تتضمن مايلي:-

- تبلغ تكلفة الاستمارة العادية والتى تسلم بعد 15 يوم 45 جنيها

- أما الاستمارة التى تستغرق 3 أيام فقط للتسليم تقدر تكلفتها ب 120 جنيها

- فيما تبلغ تكلفة تجديد البطاقة التى تسلم بعد 24 ساعة من تاريخ تسليم الطلب فئة 170 جنيها.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين



ويمكن للمواطن الراغب فى استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تتضمن مايلي:-

- أولي خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي الدخول إلي موقع بوابة الحكومة المصرية.

- وفى هذه الخطوة يقوم المواطن باختيار أيقونة «الرقم القومي».

- وثالث خطوة ضمن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين إدخال البيانات الخاصة بك ثم تحدد طريقة سداد قيمة الرسوم المقررة.

- وفي هذه الخطوة يتم اختيار طريقة سداد الرسوم يتم الضغط على زر «تأكيد».

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

- تشمل شروط استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، في أن يكون مقدم الطلب مواطناً مصرياً

- كما تشمل الشروط ضرورة أن لا يقل عمره عن 15 عاماً

- يشترط أن يكون المواطن مسجلاً في قاعدة البيانات ولديه شهادة ميلاد مصرية.

الأوراق المطلوبه لاستخراج بطاقة الرقم القومي

- تشكل الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي شراء استمارة بطاقة الرقم القومى وملء بياناتها.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة إحضار شهادة ميلاد الرقم القومي.

- تقديم مستندات لمحل الإقامة سواء بوصل كهرباء أو مياه أو غاز.

- ثم يقوم المواطن بعد ملئ الاستمارة بتقديمها للموظف المختص .