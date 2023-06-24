الحق قبل إجازة عيد الأضحى 2023.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي

يحتاج الكثير من المواطنين إلي بطاقة الرقم القومي خاصة أنها تعد من بين المستندات المهمة التي يتم استخدامها في المعاملات والأوراق الرمزية ومع قرب إجازة عيد الأضحى 2023 قد يضطر البعض إلي استخراج أو تجديد البطاقة.

استخراج بطاقة الرقم القومي

وتسهيلا على المواطنين تقوم الحكومة بإتاحة خدماتها بكل سهولة للمواطن حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي فى نفس اليوم .

وتحتاج فقط من أجل استخراج بطاقة الرقم القومي فى نفس اليوم إلي شراء استمارة vip من خلالها يتم استخراج البطاقة الشخصية «مستعجل» في نفس اليوم مقابل 170 جنيها، ويتم ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة ثم يتم تقديمها للموظف المختص مع المستندات المطلوبة، وبعدها يتم تسليم استخراج البطاقة خلال ساعتين.

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلال استخراج بطاقة الرقم القومي حيث تحتاج فقط إلي انترنت وجهاز موبايل وبدون مجهود.

- تتضمن الخطوة الأولي الدخول على الموقع الرسمي لقطاع السجل المدني

- أما الخطوة الثانية تتضمن كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم الطلب

- وفيما يخص الخطوة الثالثة يتم تحديد النظام الذي يرغب تطبيقه في دفع رسوم سواء الكترونيا أو فوري أو عبر البريد أو يدوي عند استلام البطاقة.

- وفيما يخص الخطوة الرابعة والأخيرة يتم الضغط على كلمة «الموافقة» على الشروط بعد الاطلاع على الإرشادات الخاصة بتقديم الخدمة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

- شراء استمارة بطاقة الرقم القومى وملء بياناتها.

- تقديم شهادة ميلاد الرقم القومي.

- تقديم مستندات لمحل الإقامة سواء بوصل كهرباء أو مياه أو غاز.

- ثم يقوم المواطن بعد ملئ الاستمارة بتقديمها للموظف المختص .

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي

وتتضمن رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي على حسب نوع الاستمارة والتي تشمل مايلي

- للراغبين فى استلام بطاقة الرقم القومي بعد 15 يوم يتم شراء استمارة بـ 45 جنيها

- أما لاستلام بطاقة الرقم القومي بعد مرور ثلاث أيام يتم شراء استمارة بـ 120 جنيها

- أما لاستلام بطاقة الرقم القومي بعد 24 ساعة من تاريخ تسليم الطلب يتم شراء استمارة ب 170 جنيها.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي



هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المواطن الراغب فى استخراج بطاقة الرقم القومي والتي تشمل مايلي



- تتضمن شروط استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، في أن يكون مقدم الطلب مواطناً مصرياً

- كما تشمل شروط استخراج بطاقة الرقم القومي ضرورة أن لا يقل عمره عن 15 عاماً

- يشترط أن يكون المواطن مسجلاً في قاعدة البيانات ولديه شهادة ميلاد مصرية.