عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق قبل إجازة عيد الأضحى 2023.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

يحتاج الكثير من المواطنين إلي بطاقة الرقم القومي خاصة أنها تعد من بين المستندات المهمة التي يتم استخدامها في المعاملات والأوراق الرمزية ومع قرب إجازة عيد الأضحى 2023 قد يضطر البعض إلي استخراج أو تجديد البطاقة.

استخراج بطاقة الرقم القومي

وتسهيلا على المواطنين تقوم الحكومة بإتاحة خدماتها بكل سهولة للمواطن حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي فى نفس اليوم .

txt

أون لاين .. استخراج بطاقة الرقم القومي 2023

txt

لو مسافر الحج.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة

وتحتاج فقط من أجل استخراج بطاقة الرقم القومي فى نفس اليوم إلي شراء استمارة vip من خلالها يتم استخراج البطاقة الشخصية «مستعجل» في نفس اليوم  مقابل 170 جنيها، ويتم ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة ثم يتم تقديمها للموظف المختص مع المستندات المطلوبة، وبعدها يتم تسليم استخراج البطاقة خلال ساعتين.

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلال استخراج بطاقة الرقم القومي حيث تحتاج فقط إلي انترنت وجهاز موبايل وبدون مجهود.

- تتضمن الخطوة الأولي الدخول على الموقع الرسمي لقطاع السجل المدني

- أما الخطوة الثانية تتضمن كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم الطلب
- وفيما يخص الخطوة الثالثة يتم تحديد النظام الذي يرغب تطبيقه في دفع رسوم سواء الكترونيا أو فوري أو عبر البريد أو يدوي عند استلام البطاقة.

- وفيما يخص الخطوة الرابعة والأخيرة يتم الضغط على كلمة «الموافقة» على الشروط بعد الاطلاع على الإرشادات الخاصة بتقديم الخدمة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

-   شراء استمارة بطاقة الرقم القومى وملء بياناتها.

- تقديم شهادة ميلاد الرقم القومي.

-  تقديم مستندات لمحل الإقامة سواء بوصل كهرباء أو مياه  أو غاز.

- ثم يقوم المواطن بعد ملئ الاستمارة بتقديمها للموظف المختص .

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي

وتتضمن رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي على حسب نوع الاستمارة والتي تشمل مايلي

- للراغبين فى استلام بطاقة الرقم القومي بعد 15 يوم يتم شراء استمارة بـ 45 جنيها

- أما لاستلام بطاقة الرقم القومي بعد مرور ثلاث أيام يتم شراء  استمارة بـ 120 جنيها

- أما لاستلام بطاقة الرقم القومي بعد 24 ساعة من تاريخ تسليم الطلب يتم شراء استمارة ب 170 جنيها.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي


هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المواطن الراغب فى استخراج بطاقة الرقم القومي والتي تشمل مايلي 


- تتضمن شروط استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، في أن يكون مقدم الطلب مواطناً مصرياً

txt

من غير مشاوير.. خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

txt

من غير مجهود.. خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

-  كما تشمل شروط استخراج بطاقة الرقم القومي ضرورة أن لا يقل عمره عن 15 عاماً

- يشترط أن يكون المواطن مسجلاً في قاعدة البيانات ولديه شهادة ميلاد مصرية.

بطاقة الرقم القومي إستخراج بطاقة الرقم القومى أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي اول مره أجازة عيد الأضحى عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محامي طبيب الساحل يكشف مفاجآت جديدة .. الأمن الوطني وقضية أموال عامة

دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه| مَن يقصد؟

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

في بيراميدز نهائيًا | شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن سيف جعفر

جريمة مروعة بالجيزة.. عاطل ينهي حياة شقيقه الأكبر وزوجته طعنا في الشارع

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

موضوعات متعلقة

بمناسبة عيد الأضحى.. الداخلية تطلق مبادرة «مأموري أقسام ومراكز الشرطة» لدعم أهالينا|صور

إجازة عيد الأضحى.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

مدير التعاقدات السابق بالأهلي لـ حسين الشحات : لحظة التجديد دي هتعرف قيمتها بعدين

بايدن يجري مباحثات هاتفية مع قادة غربيين بشأن التطورات في روسيا|فيديو

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأمن يكشف حقيقة تغيب طفل عن منزله بدمياط

استعد للعيد .. أعشاب لازم تجيبها قبل أكل اللحمة

نصيحة مثيرة | ياسمين عز : مدام أرجوكي بلاش خناقة الجردل والحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابات على أجساد نجوم الفن| عين “قمر” عليها حارس.. منى زكي بالجبس.. و"فؤش" يعاني بسبب رامز

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

فقر الدم خطر ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.. احذروه  

فيديو

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ