من غير مجهود.. خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

تعد بطاقة الرقم القومي من بين المستندات الهامة والرسمية التى تخص الفرد حيث أنه يحتاجه فى كثير من التعاملات سواء الحكومية أو غير الحكومية وعليه نوضح خلال السطور التالية خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي الكترونيا وبدون مجهود.

وهناك مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة من أجل تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا والتي لا تتطلب سوي وجود انترنت على هاتفك المحمول.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي

- تتضمن خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين موقع بوابة الحكومة المصرية.

- يتم اختيار أيقونة «الرقم القومي».

- وفى هذه الخطوة يطلب منك إدخال البيانات الخاصة بك ثم تحدد طريقة سداد قيمة الرسوم المقررة.

- يتم الضغط على زر «تأكيد».

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي

وتحدد قيمة استخراج بطاقة الرقم القومي على حسب نوع الاستمارة التي يتم اختيارها من اجل تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي والتي تتضمن مايلي:-

- 45 جنيها تكلفة الاستمارة العادية والتى تسلم بعد 15 يوم

- 120 جنيها تكلفة الاستمارة التى تستغرق 3 أيام فقط للتسليم

- 170 جنيها تكلفة تجديد البطاقة التى تسلم بعد 24 ساعة من تاريخ تسليم الطلب

غرامة تأخير استخراج و تجديد بطاقة الرقم القومي مايلي :-

يلزم على المواطن استخراج بطاقة الرقم القومي وتجديدها فى الوقت المناسب حيث أن هناك غرامات يمكن أن يدفعها الشخص حال التخلف عن استخراج البطاقة أو التأخر فى تجديدها والتي تشمل مايلي

- دفع 100 جنيها فى حالة تأخر المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة.

- دفع 100 جنيه وذلك فى حالة التعامل ببطاقة منتهية أمام جهات رسمية.

- دفع 50 جنيه عند التأخر لمدة 3 أشهر عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهائها

- 50 جنيهًا غرامة حالة عدم تحديث البيانات الخاصة بالبطاقة سواء الزواج أو المهنة أو تغيير محل العمل

- 50 جنيها فى حالة عدم استخراج المواطن بطاقة الرقم القومى حال فقدانها فى المدة التى لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد.