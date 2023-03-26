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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي أونلاين

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

بطاقة الرقم القومي من المستندات الهامة اللازمة للمواطن التي يحتاجها فى معاملاته سواء الحكومية أو غيرها، من بينها شهادات الميلاد أو بعض الأوراق الأخرى التي تستلزم وجود البطاقة الشخصية.


استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي


يمكن للمواطن الراغب فى استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي أونلاين القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تستلزم بعض المستندات والأوراق.

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وتتيح الحكومة إمكانية استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي أونلاين دون الحاجة للذهاب إلي السجل المدني عبر منصة مصر الرقمية.

خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي أونلاين

- تبدأ أولي خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي أونلاين بالدخول عبر منصة مصر الرقمية 


- وفى هذه الخطوة من أجل استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي أونلاين اختيار خدمة الأحوال المدنية.


- وتشمل خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي أونلاين النقر  على أيقونة الخدمات الخاصة بالمصلحة.


- وفى هذه الخطوة يتم اختيار الخدمة الخاصة باستخراج بدل فاقد الرقم القومي.


- فى هذه الخطوة يتم كتابة البيانات والرقم القومي السابق.

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي

وتتضمن رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي سداد قيمة الاستمارة على حسب نوعها والتي تتضمن ما يلي:-
- وتبلغ تكلفة الاستمارة العادية لاستخراج بطاقة الرقم القومي والتى تسلم بعد 15 يوما 45 جنيها.

- أما الاستمارة اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي التى تستغرق 3 أيام فقط للتسليم تقدر تكلفتها بـ 120 جنيها.

- فيما تبلغ تكلفة تجديد البطاقة التى تسلم بعد 24 ساعة من تاريخ تسليم الطلب فئة 170 جنيها.

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شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

وتتمثل شروط استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، في أن يكون القدم مواطناً مصرياً، لا يقل عمره عن 15 عاماً، ويكون مسجلاً في قاعدة البيانات ولديه شهادة ميلاد مصرية.

ويمكن أيضا للمواطن الراغب فى استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي الذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية، وقسم الشرطة لحرير محضر فقد المتعلقات، وبعدها الأحوال المدنية التابع لشراء الاستمارة وإرفاق المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد.

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