بكل سهولة.. استعلم عن العمرة بجواز السفر أو الرقم القومي

أتاحت البوابة المصرية للعمرة تقنية استعلام عن العمره برقم جواز السفر أو الرقم القومي، لتتضح لك تفاصيل رحلة العمرة الخاصة بك والتعاقد وكافة البيانات الخصة بكل معتمر يخرج من مصر متوجها إلى الأراضي السعودية.

الاستعلام عن العمرة برقم جواز السفر أو الرقم القومي أصبحت متاحة عبر بوابة العمرة المصرية، لتكون ملجأ لكل معتمر مصري توثق من خلالها التعاقد بالإضافة إلى نشر بيانات شركات السياحة المعتمدة من قبل وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة المصرية .

استعلام عن العمره

تستطيع عزيزي المعتمر أن تبحث عبر البوابة المصرية للعمرة عن عمرتك وبضغطة واحدة ستكون بيانات جاهزة ، استعلام عن العمرة برقم جواز السفر أو الرقم القومي بالدخول الي بوابة العمرة ثم التوجه نحو خانة الاستعلام وادخال رقمك القومي .



استعلام عن العمرة

لتتمكن من معرفة موقف الموافقات و اين موقف رحلة العمرة الخاصة ، استعلام عن العمرة برقم جواز السفر أو الرقم القومي عبر الموقع المخصص للعمرة المصرية ، والتى تعد ضمانة لحقوق المعتمر خاصة أنها تخضع للرقابة من قبل وزارة السياحة والآثار.

استعلام عن العمره



وأصبحت بكل بساطة وإنجاز، بمجرد الدخول على بوابة العمرة المصرية، كما يستطيع أقاربك متابعتك عبر جاهزية الحساب الخاص بك عبر بوابة العمرة، عن طريق الاستعلام عن العمره برقم جواز السفر أو الرقم القومي هو وثيقة والية جديدة تتخذها منظومة السياحة المصرية.