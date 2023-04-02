عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بكل سهولة.. استعلم عن العمرة بجواز السفر أو الرقم القومي

الاستعلام عن العمره
الاستعلام عن العمره

أتاحت البوابة المصرية للعمرة تقنية استعلام عن العمره برقم جواز السفر أو الرقم القومي، لتتضح لك تفاصيل رحلة العمرة الخاصة بك والتعاقد وكافة البيانات الخصة بكل معتمر يخرج من مصر متوجها إلى الأراضي السعودية.

الاستعلام عن العمرة برقم جواز السفر أو الرقم القومي أصبحت متاحة عبر بوابة العمرة المصرية، لتكون ملجأ لكل معتمر مصري توثق من خلالها التعاقد بالإضافة إلى نشر بيانات شركات السياحة المعتمدة من قبل وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة المصرية .

استعلام عن العمره

تستطيع عزيزي المعتمر أن تبحث عبر البوابة المصرية للعمرة عن عمرتك وبضغطة واحدة ستكون بيانات جاهزة ، استعلام عن العمرة برقم جواز السفر أو الرقم القومي بالدخول الي بوابة العمرة ثم التوجه نحو خانة الاستعلام وادخال رقمك القومي .

غرفة الشركات تشيد بتوصيات سياحة النواب حول العمرة والحج.. وتطلب سرعة تنفيذها

توفت أثناء تأدية العمرة .. وفاة مدير شئون العاملين بتمريض المنوفية


استعلام عن العمرة

لتتمكن من معرفة موقف الموافقات و اين موقف رحلة العمرة الخاصة ، استعلام عن العمرة برقم جواز السفر أو الرقم القومي عبر الموقع المخصص للعمرة المصرية ، والتى تعد ضمانة لحقوق المعتمر خاصة أنها تخضع للرقابة من قبل وزارة السياحة والآثار.

استعلام عن العمره


وأصبحت بكل بساطة وإنجاز، بمجرد الدخول على بوابة العمرة المصرية، كما يستطيع أقاربك متابعتك عبر جاهزية الحساب الخاص بك عبر بوابة العمرة، عن طريق الاستعلام عن العمره برقم جواز السفر أو الرقم القومي هو وثيقة والية جديدة تتخذها منظومة السياحة المصرية.

 

استعلم عن عمرتك عمرتك عمرتك برقم جواز السفر شركات السياحة استعلام عن العمره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

تطوّر في الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

أسعار الحديد والأسمنت في مصر الآن

روح الفانلة الحمراء تعود.. لاعب الزمالك يحتفل بتقدم الأهلي على الهلال

ترشيحاتنا

ادعوا لها.. تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 - 4 - 2023 والقنوات الناقلة

يصلي عليك 70 ألف ملك.. داعية يكشف عن عبادة يحبها الله ورسوله

تصل مليون للمرة الأولى .. الأسعار الجديدة لـ MG HS في مصر

أهم الأخبار.. مذيع يحرج مصطفى كامل.. أحمد موسى يحمل مليون جنيه على الهواء.. قرار عاجل من السعودية بشأن الحج

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 2-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البحث عن الكنز.. خبير أثري يكشف مفاجأة تعيد كتابة تاريخ منطقة المطرية

كاميرا مراقبة تثير ذعر الأمهات في أمريكا.. ماذا ظهر بها؟

احمي نفسك من الأمراض.. عادات لتنظيف القولون في رمضان

احذر.. مشروب رمضاني يصيبك بالفشل كلوى

فيديو

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ