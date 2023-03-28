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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غرفة الشركات تشيد بتوصيات سياحة النواب حول العمرة والحج.. وتطلب سرعة تنفيذها

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

طلبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، سرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، فيما يخص البوابة المصرية للعمرة و ضوابط الحج السياحي مشيرة إلى أن تلك التوصيات تصب في مصلحة المواطنين بالمقام الأول .

وأوضحت الغرفة، في بيان لها اليوم، أنه في إطار حرصها على رعاية مصالح الشركات وضمان تقديم الخدمة السياحية المتميزة للمعتمرين والحجاج المصريين، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التلاعب من جانب بعض الدخلاء في رحلات السياحة الدينية، فقد شاركت الغرفة في اجتماعين عقدتهما لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، لبحث المعوقات التي تواجه تنظيم رحلات العمرة وتطوير أداء البوابة المصرية للعمرة، وكذلك بحث مستقبل رحلات الحج والضوابط المنظمة لها .

واشادت الغرفة بالحوارات المثمرة التي تمت خلال الاجتماعين واستهدفت بالأساس مصلحة المواطنين وسلامة ضيوف الرحمن من المصريين ، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كما أشادت الغرفة كذلك بالدور المهم للجنة في دعم ومساندة قطاع السياحة وحل أي مشاكل تواجهه، مشيرة إلى أن الاجتماعين شهدا مناقشات جادة ومثمرة بحضور سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين عضوا لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وانتهى الاجتماعين إلى إصدار بعض التوصيات التي نالت استحسان شركات السياحة التي طالبت بضرورة وسرعة تنفيذها؛ وأبرز تلك التوصيات :-
محاربة الكيانات الوهمية التي تتحايل على المواطنين، و تشديد الرقابة والمتابعة على إجراءات الحصول على الباركود، خاصة لغير الحاصلين على تأشيرات العمرة، والتنبيه على شركات الطيران بضرورة مراجعة الباركود الخاص بالمعتمر قبل إصدار تذكرة السفر، والإلتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للعمرة والصادرة من وزارة السياحة فيما يخص الخطة التشغيلية الشهرية الخاصة بالشركات بهدف تنظيم الموسم من بدايته، على أن تقوم غرفة شركات ووكالات السفر لمتابعة ذلك حماية لمصالح الشركات .

كما تضمنت التوصيات الاستماع للشركات المطالبة بإعادة النظر في شرط وجود محرم أو مرافق للسيدات الأقل من 45 عاما، والشباب أقل من 25 عاما، وكذلك شرط الحج مرة واحدة في العمر، وذلك بد ًء من الأعوام القادمة، وضرورة تواجد لجان من وزارة السياحة في شهور الذروة ( رجب – شعبان - رمضان- ومولد النبي وموسم الحج) لحل المشاكل التي يتعرض لها المواطنين بالتنسيق مع غرفة الشركات .

وأكدت غرفة الشركات أن تلك التوصيات التي أصدرتها اللجنة تصب في صالح المواطن وحفظ حقوقه وتسهيل أدائه لرحلة العمرة، كما أنها تساعد شركات السياحة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمتعمرين وتسهم كذلك في تنفيذ القانون المنظم لعمل البوابة المصرية للعمرة، كما تسهم تلك التوصيات في الحد من عمل الوسطاء في برحلات العمرة بالصورة التي تؤثر على سلبا حقوق المعتمرين.

مصر السياحة مجلس النواب موسم الحج شركات السياحة الحجاج

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