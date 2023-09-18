محدش هيدفع مخالفة غيره| قريطم يرد على شكاوى المواطنين بشأن غرامات المرور.. فيديو

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، إن وزارة الداخلية قامت بتطوير كبير بالتعاون مع وزارة العدل ، حيث أقامت قاعدة بيانات كبيرة ومتكاملة بين الطرفين.

مدحت قريطم: المخالفات التي تصل سريعاً ، هي المخالفات التي حررت إلكترونياً

وأضاف مدحت قريطم خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ON"، قائلاً:" المخالفات التي تصل سريعاً ، هي المخالفات التي حررت إلكترونياً عن طريق الردارات أو الكاميرات، و المخالفات التي تتأخذ وقتاً أطول قليلاً هي التي تحرر يدوياً من الضباط أو الأمناء في الشوارع"

وأشار مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق إلى، أن المخالفة الإلكترونية يستحيل حدوث خطأ بها ، لأنها تصور اللوحة المعدنية، و اللوحة المعدنية فردية لا يوجد سيارتين لديهم نفس اللوحة المعدنية.

وتابع مدحت قريطم:"محدش هيدفع مخالفة غيره.. يستحيل إلا لو حد مزور اللوحة المعدنية"