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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ متهم في إعادة محاكمته بـ أنصار بيت المقدس

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المتهم محمد عبدالقادر جودة بالسجن المشدد 10 سنوات، في إعادة محاكمته في القضية رقم 21947 لسنة 2014 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".

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الحكم في قضية أنصار بيت المقدس

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم وباقى المتهمين بالدعوى، والذين حكم عليهم فى وقت سابق بالعديد من التهم، منها اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطنى، والنقيب محمد أبو شقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية فى سبتمبر 2013، وتفجير مديريتى أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.

أنصار بيت المقدس المستشار محمد السعيد الشربيني اخبار المحاكم محكمة بدر بيت المقدس

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