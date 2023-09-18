عاجل.. المؤبد لـ تامر المسعودي في قضية التخابر مع داعش ليبيا

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، المتهم تامر رمضان عبدالحفيظ واسمه الحركي تامر المسعودي، بالسجن المؤبد وقررت إدراجه والكيان التابع له «داعش وكتائب الردع»، على قوائم الكيانات الإرهابية، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية رقم 95 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة، والمقيدة برقم 115 لسنة 2018 كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ التخابر مع داعش ليبيا.

السجن المؤبد لـ متهم في قضية التخابر مع ليبيا

وشملت الجرائم المتهم فيها تامر المسعودي بقضية التخابر مع داعش ليبيا، اختطاف مواطنين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في قضية التخابر مع داعش ليبيا، وما أسفرت عنه التحريات من اضطلاع المتهم الأول "م.ر"، بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع الإرهابية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية التخابر مع داعش ليبيا، من خلال اعتراف المتهم "م .ر" والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجنى عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابى واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين فى بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.



ونجم عن هذه الأعمال الإرهابية وفاة المجنى عليه "م.ج"، وتولى المتهم "محمد .ر" بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوى المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصرى.