عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاجل.. المؤبد لـ تامر المسعودي في قضية التخابر مع داعش ليبيا

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، المتهم تامر رمضان عبدالحفيظ واسمه الحركي تامر المسعودي، بالسجن المؤبد وقررت إدراجه والكيان التابع له «داعش وكتائب الردع»، على قوائم الكيانات الإرهابية، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية رقم 95 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة، والمقيدة برقم 115 لسنة 2018 كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ التخابر مع داعش ليبيا.

يا وجع القلب.. والدة ضحيتي فيضانات درنة: واحد دفناه والتاني ضاع| فيديو

10 مشاهد لأسر ضحايا درنة.. القصة المأساوية لقرية الشهداء في بني سويف| فيديو

البلد كلها بتسمع قرآن.. «صدى البلد» في عزاء ضحايا إعصار ليبيا |فيديو

القبر ضم العريس.. والدة ضحايا ليبيا تصرخ: عيالي الثلاثة ضاعوا مني.. فيديو

السجن المؤبد لـ متهم في قضية التخابر مع ليبيا

وشملت الجرائم المتهم فيها تامر المسعودي بقضية التخابر مع داعش ليبيا، اختطاف مواطنين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في قضية التخابر مع داعش ليبيا، وما أسفرت عنه التحريات من اضطلاع المتهم الأول "م.ر"، بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع الإرهابية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية التخابر مع داعش ليبيا، من خلال اعتراف المتهم "م .ر" والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجنى عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابى واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين فى بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.

ونجم عن هذه الأعمال الإرهابية وفاة المجنى عليه "م.ج"، وتولى المتهم "محمد .ر" بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوى المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصرى.

ليبيا التخابر محكمة بدر اخبار المحاكم المستشار محمد السعيد الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

تأجيل الدراسة وإجازات.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

“شاي” و"خناقة"| ماذا يحدث في الأهلي؟.. الشناوي وعاشور حديث الساعة.. أزمة دوري السوبر.. وراع جديد

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

شبانة: غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بسبب "سطلانة"

عاصفة التنين والسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

موضوعات متعلقة

يا وجع القلب.. والدة ضحيتي فيضانات درنة: واحد دفناه والتاني ضاع| فيديو

10 مشاهد لأسر ضحايا درنة.. القصة المأساوية لقرية الشهداء في بني سويف| فيديو

البلد كلها بتسمع قرآن.. «صدى البلد» في عزاء ضحايا إعصار ليبيا |فيديو

القبر ضم العريس.. والدة ضحايا ليبيا تصرخ: عيالي الثلاثة ضاعوا مني.. فيديو

22 متهما .. قرار عاجل بشأن أكبر خلية إرهابية في القاهرة الجديدة

قرار عاجل من الجنايات بشأن إعادة محاكمة متهمي فض رابعة

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهمين بأحداث عنف عين شمس

عنتيل مدينة نصر.. التحقيقات تكشف مفاجآت مع صيدلي القاصرات|القصة الكاملة

ترشيحاتنا

إجازة المولد النبوي الشريف.. بشرى سارة 3 أيام للموظفين

ابتز 30 فتاة .. صدمة في انتظار عنتيل المقطم

على طريقة حنة شيماء.. طالبات يغنين أهو جالك أهو في حفل التخرج.. شاهد

اتحاد العام لنقابات عمال مصر يناشد الرئيس السيسي الترشح لفترة جديدة

الهجرة : تخفيضات تذاكر الطيران 216 يومًا للمصريين بالخارج في 4 دول

الشرطة الإسبانية تعتقل 3 لاعبين من ريال مدريد لهذا السبب.. فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شعيرية بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

شبه الكيس.. ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| شاهد

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

فيديو

تطورات جديدة في قضية حادث الفاشينيستا.. هل اعترفت فاطمة المؤمن بحيازة مخدرات؟ «فيديوجراف»

بقوة 22 قنبلة نووية.. كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ