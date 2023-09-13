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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبر ضم العريس.. والدة ضحايا ليبيا تصرخ: عيالي الثلاثة ضاعوا مني.. فيديو

صدى البلد

" شوفي لي عروسة يا حاجة عايز اتجوز، وانا قربت آجي عشان أجهز شقتي وأفرحك" تلك الكلمات كانت بداية حديث والدة أحد الضحايا، الذين لقوا مصرعهم جراء عاصفة دانيال بدولة ليبيا، أثناء عملهم.

 

https://fb.watch/n1zOQfuFfC/?mibextid=Nif5oz

 

صدى البلد انتقل إلى أسرة الضحايا الثلاثة في محافظة بني سويف لرصد اللحظات الأولى من حياة تلك الأسرة المكلومة، حيث تقول والدة الثلاث ضحايا: "أنا لدي 3 أولاد أكبرهم عبدالرحمن، كلهم ماتوا في ليبيا اتنين منهم متجوزين والتالت كان بيجهز في شقته".


 

وأضافت، والدة الثلاث ضحايا لـ"صدى البلد": “العيلة بتاعتنا راح منها ما يقرب من 50 شخص ماتوا كلهم في ليبيا، إحنا مش عايزين فلوس”.
 

وتابعت، والدة  الضحايا،" تلقيت اتصالا هاتفيا منذ ثلاثة أيام من ابني الأصغر يخبرني إنه سوف يحضر إلى مصر لتجهيز شقته، وطلب مني البحث عن عروسة، وعندما سمعت تلك الكلمات فرحت فرحا شديدا وأخبرته أن عروسته موجودة وطلبت منه العودة إلى مصر على أسرع وجه".
 

ضحايا ليبيا

 

أنهت والدة الضحايا الثلاثة حديثها لصدى البلد والدموع تنهمر من عينيها قائلة: "كنت عايزة أفرح بابني، وأعمله فرح وبدل ما أزفه على عروسته هبعته لقبره".


 كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل سقوط ضحايا نتيجة الإعصار دانيال والذي ضرب ليبيا منذ يومين، مقدمة الشكر للقوات المسلحة المصرية على جهودها في إعادة جثامين المصريين.

وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد الضحايا 87 مصريا هم ضحايا هذا الإعصار، وهذا بخلاف عدد المصابين، متابعة أن القوات المسلحة المصرية أرسلت طائرات لإعادة جثمين المصريين الضحايا.

وتابعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك ضحايا لم يتم التعرف على هويتهم جراء الإعصار المدمر، منوهة بأنه تم دفن أكثر من 1500 شخص لم يتم التعرف على هويتهم.
 

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