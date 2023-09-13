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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

البلد كلها بتسمع قرآن.. «صدى البلد» في عزاء ضحايا إعصار ليبيا |فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة “صدى البلد” لحظة استقبال العزاء في ضحايا إعصار درنة الليبية والتي راح ضحيته ما يقرب من 80 شخصًا من بني سويف.

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واستقبل أهالي الضحايا، في بني سويف المواطنين وسط حزن شديد ظهر على أهالي الضحايا، مُرددين: “لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.

https://fb.watch/n1Mq0vHKhS/?mibextid=Nif5oz

وكشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل سقوط ضحايا نتيجة الإعصار دانيال والذي ضرب ليبيا منذ يومين، مقدمة الشكر للقوات المسلحة المصرية على جهودها في إعادة جثامين المصريين.

ضحايا ليبيا

 

وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد الضحايا 87 مصريا هم ضحايا هذا الإعصار، وهذا بخلاف عدد المصابين، متابعة أن القوات المسلحة المصرية أرسلت طائرات لإعادة جثمين المصريين الضحايا.

وتابعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك ضحايا لم يتم التعرف على هويتهم جراء الإعصار المدمر، منوهة بأنه تم دفن أكثر من 1500 شخص لم يتم التعرف على هويتهم.

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