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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفراد.. تسجيل صوتي للحظات الأخيرة لضحايا ليبيا.. والزوجة المكلومة: عيالي اتيتموا بدري

صدى البلد

روت الزوجة المكلومة، لصدى البلد اللحظات الأولى في واقعة حدوث عاصفة دانيال بدولة ليبيا والتي راح ضحيتها ما يقرب من 80 شخصا في بني سويف الذين لقوا مصرعهم جراء عاصفة دانيال بدولة ليبيا، أثناء عملهم.

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وقالت زوجة أحد الضحايا، في بث مباشر مع موقع صدى البلد، جوزي محفوظ عنده ٣٨ عاما، تزوجنا منذ فترة أنجبنا خلالها ثلاثة أطفال وعندما اشتد عودهم قرر زوجي السفر إلى ليبيا للعمل بها".

https://fb.watch/n1GxsoZM3W/?mibextid=Nif5oz

وأكدت الزوجة المكلومة، زوجي سافر منذ ١٠ سنوات إلى ليبيا للعمل ولكن لم يقدر الله له العودة إلى مصر مرة أخرى".

وأكدت الزوجة،" جوزي كلمني لحظة وقوع الإعصار وقال لي": خلي بالك من العيال.. احنا بنشوف الموت.. انا حاسس اني مش هرجع تاني لمصر، احنا هنا في اعصار وربنا يسترها علينا".

وتابعت الزوجة المكلومة،"بعد ساعة من المكالمة تلقيت اتصالا هاتفيا من شخص مجهول يخبرني أن زوجي توفى".


و كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل سقوط ضحايا نتيجة الإعصار دانيال والذي ضرب ليبيا منذ يومين، مقدمة الشكر للقوات المسلحة المصرية على جهودها في إعادة جثامين المصريين.

اعصار ليبيا

 

وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد الضحايا 87 مصريا هم ضحايا هذا الإعصار، وهذا بخلاف عدد المصابين، متابعة أن القوات المسلحة المصرية أرسلت طائرات لإعادة جثمين المصريين الضحايا.

وتابعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك ضحايا لم يتم التعرف على هويتهم جراء الإعصار المدمر، منوهة بأنه تم دفن أكثر من 1500 شخص لم يتم التعرف على هويتهم.
 

 

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