تعذر نقلهم لمصر.. دفن ضحايا قرية الصياد في ليبيا بعد إعصار دانيال

تحدث يوسف رجب مراسل موقع صدى البلد في محافظة قنا، عن تفاصيل موقف الضحايا المصريين المتوفين في ليبيا؛ نتيجة الإعصار دانيال.

وأكد يوسف رجب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم دفن ضحايا أبناء قرية الصياد التابعة لمحافظة قنا في ليبيا، وفق لما أخبر به أقاربهم في ليبيا.

وتابع يوسف رجب مراسل موقع صدى البلد في محافظة قنا، أن تم دفن الضحايا في ليبيا؛ بسبب تعذر نقلهم لمصر ومشاهد المأساة التي تعيشها المنطقة المنكوبة.

واستكمل: وفق رواية الأهالي تم التأكيد على وجود 7 مصابين من قرية الصياد بقنا، علاوة على وجود عدد من المفقودين الذين لا تتوفر أي معلومات بشأنهم حتى الآن وفق رواية المصريين بليبيا.