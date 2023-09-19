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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحقني يا عبد التواب | تاجرأدوات منزلية ينهي حياة صاحب محل مشويات بالبدرشين

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة تاجر لاتهامه بقتل صاحب محل مشويات في البدرشين لجلسة اليوم الأول من دور شهر أكتوبر، للفصل في طلب رد المحكمة.

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

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صاحب محل مشويات..

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "عاشور ع. م" 39 سنة تاجر أدوات منزلية، قتل المجني عليه بدائرة البدرشين، قام المتهم بقتل المجني عليه "عبد التواب ماضي عبد التواب"، صاحب الـ27 عامًا “شيف”، وصاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح، وذلك على إثر الخلاف الواقع بينهما، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة " قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم الشهير وسط أهالي المنطقة بـ"عاشور أبو كرش" صاحب محل أدوات منزلية، جاره، في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين جنوب الجيزة، ففي أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع استغاثت بـ"عبد التواب" فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل،كما وجهت التحقيقات للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.

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