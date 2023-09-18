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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعترافات المتهم بإنهاء حياة ابنته في الوراق: كنت بلسعها علشان مبتسمعش الكلام

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة المتهم بإنهاء حياة ابنته الطفلة مريم بمنطقة الوراق.

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ماكنتش بتسمع الكلام


وكشفت التحقيقات في واقعة مصرع طفلة على يد والدها وزوجته الثانية، حيث جاءت أقوال المتهم بإنهاء حياة ابنته أمام رجال التحقيق كالآتي:

اللي حصل إن ولادنا وكانوا عايشين معانا وأنا قلت لمراتي إن مريم بنت مراتي الأولى هتعيش معانا وهي رحبت جدا بيها، وكانت بتاخد بالها منها وبترعاها أحسن رعاية وتربية، بس أنا بصراحة ماكنتش طايق بنتي مريم ولا طايق أبص في وشها ودايما بضربها في الرايحة والجاية معرفش ليه بس أنا تقريبا معمولي عمل أنا وهي.


وأضاف المتهم: لسعتها بالسيجارة كذا مرة الفترة اللي فاتت من أسبوع تقريبا عشان مش بتسمع الكلام ولسعتها مرة في دراعها الشمال ومرة في صدرها ولسعتها في مناطق حساسة وفي حتت تانية كتير وفي مرة مسكت سلك الشاحن بتاع الموبايل وفضلت أضرب فيها كتير على ضهرها عشان ماكنتش بتسمع الكلام خالص.

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