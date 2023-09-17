أول قرار ضد المتهم بالنصب والاحتيال وتزوير كارنيهات إحدى النقابات

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس القائم على إدارة كيان وهمي لاصطناع وتزوير كارنيهات منسوبة لإحدى النقابات بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.



أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص"له معلوماتجنائية" – مقيم بمحافظة الدقهلية) بإنشاء كيان وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة،وإتخاذهوكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى باصطناع وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات وترويجهاعلى عملائه راغبي التعامل بها مقابل مبالغ مالية، وإيهامهم بحصولهم على عضوية النقابة "على خلاف الحقيقة".





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان الوهمي وضبط المتهم وبالتفتيش تم العثور على (عدد 3 كارنيهاتخاصين بالمتهم منسوب صدورهم لجهات مختلفة-35 كارنيه بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لنقابات وجهاتمختلفة – 4 أكلاشيهات بأسماء مختلفة – مجموعة من العلامات المائية الخاصة بالكيان المشار إليه – مجموعة منالمحررات المتنوعة وبعضها ممهورة ببصمة خاتم الكيان الغير مرخص يستخدمها المتهم فى نشاطه غير المشروع –4 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتهم – 2 طابعة كمبيوتر – وحدة تخزين متنقلة – لوح بلاستيكى لصناعة الكارنيهات– جهازقطع معدنى– سخان حراري – هاتف محمول- بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهةالمتهم أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.