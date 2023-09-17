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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أول قرار ضد المتهم بالنصب والاحتيال وتزوير كارنيهات إحدى النقابات

صدى البلد

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس القائم على إدارة كيان وهمي لاصطناع وتزوير كارنيهات منسوبة لإحدى النقابات بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.


أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص"له معلوماتجنائية" – مقيم بمحافظة الدقهلية) بإنشاء كيان وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة،وإتخاذهوكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى باصطناع وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات وترويجهاعلى عملائه راغبي التعامل بها مقابل مبالغ مالية، وإيهامهم بحصولهم على عضوية النقابة "على خلاف الحقيقة".


 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان الوهمي وضبط المتهم وبالتفتيش تم العثور على (عدد 3 كارنيهاتخاصين بالمتهم منسوب صدورهم لجهات مختلفة-35 كارنيه بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لنقابات وجهاتمختلفة – 4 أكلاشيهات بأسماء مختلفةمجموعة من العلامات المائية الخاصة بالكيان المشار إليهمجموعة منالمحررات المتنوعة وبعضها ممهورة ببصمة خاتم الكيان الغير مرخص يستخدمها المتهم فى نشاطه غير المشروع –4 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتهم –  2 طابعة كمبيوتروحدة تخزين متنقلةلوح بلاستيكى لصناعة الكارنيهاتجهازقطع معدنىسخان حراريهاتف محمول- بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهةالمتهم  أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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