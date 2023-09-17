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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة تاجر بتهمة إنهاء حياة صاحب مطعم بالجيزة

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة تاجر أدوات منزلية لاتهامه بقتل صاحب محل ماكولات "مطعم" فى البدرشين بعد أن منعه من معاكسة سيدة .


 وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "ع. ع. م" 39 سنة تاجر أدواتمنزلية، قتل المجنى عليه، في يوم 2023/3/28، بدائرة البدرشين، قام المتهم بقتل المجني عليه "ع . م"، صاحب الـ27 عامًا «شيف»، وصاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار وذلك بان بيت النية وعقد العزم علي إزهاق الروح وذلكعلي اثر الخلف الواقع بينهما، وما أن ظفر به حتي انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة " قاصدًا من ذلك قتله فأحدثاصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضافت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه «شيف»، والمتهم صاحب محل أدوات منزلية، جاره في منطقةزاوية دهشور بالبدرشين جنوب الجيزة، في أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع فاستغاثتبالمجنى عليه فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعناتباستخدام سلاح أبيض داخل المحل، كما وجهت التحقيقات للمتهم تهمه إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیصوبدون ضرورة مهنية أو حرفية.

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