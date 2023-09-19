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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم.. اليوم

صدى البلد

تنظر محكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 10 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم، في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، وتم بيعها بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح إحدى شركات المقاولات.

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وأمرت جهات التحقيق في القاهرة، باستدعاء المتهمين مالكة شركة مقاولات وآخر، للاستماع إلى أقوالهم فيما نسب اليهممن إتهامات، بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم في مبلغ مليون و900 ألف جنيه بأن أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة وما أن تم توثيقها فروا هاربين بدون دفع المبلغ.

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق في القاهرة، أن الفنان صبري عبدالمنعم يمتلك وحدة سكنية بمنطقة المقطم قام بعرضها للبيع وبالفعل تحصل على مالكة شركة مقاولات لشراء الشقة منه واتفق معها على مبلغ مليون و900 ألف جنيه، وقام الطرفان بتحرير عقود  وما أن تم توثيقها حتى هرب المذكورون بدون دفع المبلغ.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، تضمن ورود بلاغا من الفنان صبري عبدالمنعم 78 عاما، اتهم فيه كلا من ن ع مالكة شركة مقاولات، وع ط مساعدها، بالنصب عليه في شراء شقة سكنية بدائرة قسم المقطم وعدم سداد ثمنها على الرقم من توثيق عقود بيع الشقة.

وقرر الفنان صبري عبدالمنعم في المحضر الذي حرره، بقيامه ببيع الشقة الكسنية إلى المذكورة مالكة شركة المقاولات وذلك نظير مبلغ 36 ألف دولار من شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى، حيث حررت له المتهمة ن ع مالكة شركة المقاولات شيكا بنكيا بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار.

الفنان صبري عبد المنعم

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