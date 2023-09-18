نشرة الحوادث | قرار عاجل بشأن مرتضى منصور.. صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم

نشر قسم الحوادث فى موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:
عاجل.. المؤبد لـ تامر المسعودي في قضية التخابر مع داعش ليبيا
عاقبت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، المتهم تامر رمضان عبدالحفيظ واسمه الحركي تامر المسعودي، بالسجن المؤبد
قالي انتي للمتعة والدلع.. مها تشكو غدر زوجها بعد 4 سنين زواج
مها سيدة ثلاثينية تزوجت 4 سنوات ولم تنجب أطفالا من زوجها، وظلت طوال سنوات الزواج في وهم، أن زوجها ينتظر سداد ديونه وتكوين منزلهم حتى يقوم بإنجاب أطفال
صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم أمام النيابة
تباشر النيابة العامة في القاهرةالتحقيقات مع مالك شقة مفروشة بمنطقة المقطم، لإتهامه بتصوير الفتيات المغتربات في الغرف والحمام بشقته وابتزازهن بمقاطع الفيديو والصور.
قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في دعوى سب ممدوح عباس
أنهت حياة ابنها.. تأجيل محاكمة سيدة فاقوس إلى الغد
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى، تأجيل محاكمة السيدة التي أنهت حياة ابنها بالشرقية لجلسة الغد للبت فى طلب رد المحكمة.