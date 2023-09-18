نشرة الحوادث | قرار عاجل بشأن مرتضى منصور.. صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم

نشر قسم الحوادث فى موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، المتهم تامر رمضان عبدالحفيظ واسمه الحركي تامر المسعودي، بالسجن المؤبد

مها سيدة ثلاثينية تزوجت 4 سنوات ولم تنجب أطفالا من زوجها، وظلت طوال سنوات الزواج في وهم، أن زوجها ينتظر سداد ديونه وتكوين منزلهم حتى يقوم بإنجاب أطفال

تباشر النيابة العامة في القاهرةالتحقيقات مع مالك شقة مفروشة بمنطقة المقطم، لإتهامه بتصوير الفتيات المغتربات في الغرف والحمام بشقته وابتزازهن بمقاطع الفيديو والصور.

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى، تأجيل محاكمة السيدة التي أنهت حياة ابنها بالشرقية لجلسة الغد للبت فى طلب رد المحكمة.