قرار عاجل بشأن مرتضى منصور بسبب سب ممدوح عباس

أجلت محكمة جنح الاقتصادية اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة 6 نوفمبر للاطلاع.



كان مرتضى منصور طلب ردّ المحكمة في قضيتين رقم 1208 و1228 لسنة 2023 بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيبرئيس النادي الأهلي والإعلامي أحمد شوبير ومحمد سراج الدين والمستشار القانوني للأهلي محمد عثمان



وكانت المحكمة الاقتصادية، قد قررت اليوم الخميس، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، لحلسة ١٦ نوفمبر للاطلاع وارفاق شهادة من محكمة النقض.