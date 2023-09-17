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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لدفاعه عن سيدة.. تفاصيل مثيرة وراء التخلص من شيف في البدرشين

جثة
جثة

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة تاجر؛ لاتهامه بالتخلص من شيف، عمدًا؛ لدفاعه عن سيدة في البدرشين.

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "ع. ع" 39 سنة، تاجر أدوات منزلية، قتل المجني عليه، في يوم 2023/3/28، بدائرة البدرشين، قام المتهم بقتل المجني عليه "عبد التواب. م"، 27 عامًا، شيف، وصاحب محل مشويات، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وذلك على إثر الخلاف الواقع بينهما، وما أن ظفر به؛ حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة"، قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، بلاغا من غرفة النجدة، بمقتل شاب في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص؛ تبين وجود جثة شاب يدعى "عبد التواب. أ" 27 سنة يمتلك محل مشويات فراخ، مصابًا بطعنة نافذة في الرقبة.

وعقب إجراء التحريات؛ تبين قيام شاب يدعى "ع. أ"، صاحب محل أدوات منزلية، بالدخول إلى محل عمل المجني عليه، وطعنه طعنة نافذة أودت بحياته.

الجيزة محاكمة تاجر تاجر محاكمة شيف محكمة البدرشين

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