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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من المحكمة بشأن موظف تخلص من شخص في بولاق الدكرور

محاكمة
محاكمة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، هشام جابر بشير، وأمانة سر أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب، محاكمة موظف؛ لاتهامه بقتل شخص في مشاجرة بمنطقة بولاق الدكرور، لجلسة 18 سبتمبر 2023.

وكانت النيابة العامة المختصة، قد أمرت بإحالة المتهم في القضية رقم 15188 لسنة 2021 جنایات بولاق الدكرور، وجاء في أمر الإحالة أن المتهم محمد. أ، 32 سنة، موظف بإحدى الشركات في يوم 26 يونيو من عام 2021 بدائرة قسم بولاق الدكرور ضرب عمدًا المجني عليه علي الدين. أ، على إثر محاولة الأخير الدفاع عن إسلام. م، من بطش المتهم الواقع عليه والذي تطور لتشاجرهما.

واستكملت التحقيقات أنه على إثر ذلك، استل المتهم سلاح شومة، وکال له بـ 3 ضربات استقرت برأسه وأحدثت إصابته التي أودت بحياته لاحقًا متأثرًا بتلك الإصابة، ولم يكن يقصد المتهم من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.

الجيزة محكمة محاكمة مشاجرة بولاق الدكرور النيابة العامة

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