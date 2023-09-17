عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دفاعا عن سيدة.. تأجيل محاكمة تاجر تخلص من "شيف" عمدًا بالبدرشين

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة تاجر؛ لاتهامه بالتخلص من شيف، عمدًا؛ لدفاعه عن سيدة في البدرشين لجلسة 19 سبتمبر.

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "ع. ع" 39 سنة، تاجر أدوات منزلية، قتل المجني عليه، في يوم 2023/3/28، بدائرة البدرشين، قام المتهم بقتل المجني عليه "عبد التواب. م"، 27 عامًا، شيف، وصاحب محل مشويات، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وذلك على إثر الخلاف الواقع بينهما، وما أن ظفر به؛ حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة"، قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.


البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، بلاغا من غرفة النجدة، بمقتل شاب في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص؛ تبين وجود جثة شاب يدعى "عبد التواب. أ" 27 سنة يمتلك محل مشويات فراخ، مصابًا بطعنة نافذة في الرقبة.

وعقب إجراء التحريات؛ تبين قيام شاب يدعى "ع. أ"، صاحب محل أدوات منزلية، بالدخول إلى محل عمل المجني عليه، وطعنه طعنة نافذة أودت بحياته.

محكمة الجيزة محاكمة تاجر محاكمة شيف سيدة البدرشين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

الخير على الأبواب بعد قرار الزيادات| بشرى للقطاع الخاص.. وهذا موعد صرف المرتبات بالعلاوات الجديدة

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

مش أقل من 500 جنيه.. هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في الأجور؟

قرار حكومي يقلب الموازين.. انخفاض أسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن

موضوعات متعلقة

لفرض السيطرة.. السجن 15 سنة لعاطلين استعرضوا القوة أمام المواطنين بالمرج

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهم بالتخلص من صديقه بعابدين

بعد قليل.. محاكمة المتهم بالتخلص من صغيرته بسبب تبولها اللاإرادي

لدفاعه عن سيدة.. تفاصيل مثيرة وراء التخلص من شيف في البدرشين

قرار عاجل من المحكمة بشأن موظف تخلص من شخص في بولاق الدكرور

ولع كله.. أول تحرك من النيابة الإدارية بشأن حريق مصنع كيماويات بالمنوفية

عاجل.. حبس هشام قاسم 6 أشهر في سب وقذف كمال أبو عيطة

حبس سائق لإتجاره في الحشيش بحلوان

ترشيحاتنا

ببدلة حمراء .. محمد رمضان يثير الجدل في حفل موريكس دور

كوارث شمال إفريقيا لا تنتهي.. زلزال يضرب الجزائر بعد حرائق الغابات

لقطات جديدة تظهر حجم الدمار بمدينة درنة الليبية

ترامب يتحدث عن سجنه .. ويؤكد: فزت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

لامس جسدها من الخلف| فضيحة مذيعة على الهواء.. الفيديو الكارثي يشعل غضب إسبانيا

القاهرة للدراسات الاقتصادية: قرارات الرئيس السيسي تدعم المواطن في مواجهة الغلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بصورة جديدة | شاهد

إطلالة جريئة.. مايان السيد تثير إعجاب جمهورها بفستان جديد

بخصر منحوت.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة لافتة

تحصين ضد الفكر المتطرف| كلية الضباط الإحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بالأوقاف

فيديو

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ