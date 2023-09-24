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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.. تعرف عليها

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.. تصدرت محرك البحث حول نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، بسبب ترقب عدد كبير من طلاب الثانوية، لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الجامعات 2023 على كلية بمحافظة بعيدة عن محل سكن الطالب.

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وينتظر الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 خلال عبر موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عنها بالرقم السري ورقم الجلوس، حيث يقدم طلاب المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2024 على تقليل الاغتراب، حال رغبة الطالب في تغيير الجامعة أو الكلية ولكن بشروط وقواعد.

ويحتل رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية،  وذلك بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني باب التسجيل لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2023 – 2024.

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

وتشمل نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وطلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، على أن تأتي نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة فى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية.

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

من المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2023 بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني بحد أقصى 72 ساعة، وذلك بعد انتهاء مكتب التنسيق من إجراء توزيع 10% من طلاب المرحلة الثالثة وكذلك أيضا المرحلتين الأولى والثانية على الكليات التي يردون الالتحاق بها.

حيث قرر مكتب تنسيق الجامعات 2023 إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة، بعد 72 ساعة من غلق باب تلقي رغبات الطلاب.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 من خلال الموقع الرسمي للتنسيق من هنــــــا.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويستطيع طلاب الثانوية العامة "الدور الثاني" معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣، من موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط  .

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، أن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدورين الأول والثاني، سيتم الكشف عنها خلال 72 ساعة من غلق باب تسجيل رغبات الطلاب، والتي اغلقت أمس، وذلك وفقا للقرارات والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف رئيس قطاع التعليم، أن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 تكون متاحة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ويمكن الاطلاع عليها فور إتاحتها من خلال كتابة رقم الجلوس والرقم السري، مشيرا إلى أن عملية التوزيع للطلاب تتم إلكترونيا.

تنسيق الجامعات 2023

وتابع رئيس قطاع التعليم، أن غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة مكلفة بمتابعة أعمال التنسيق، ولم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، والأمور تسير بصورة  منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات.

قواعد تقليل الاغتراب

وأصدر المجلس الأعلى للجامعات عدد من الشروط والقواعد المنظمة بتقليل الاغترابوالتحويل بين الكليات، كالتالى:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد تقليل الاغتراب إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

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