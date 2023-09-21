عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ظهور نتيجة تقليل الاغتراب في هذا الموعد

تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يحرص على متابعتها الآن جميع طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، حيث يبحث جميع طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب.

تقليل الاغتراب 2023

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط نتيجة تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

ويترقب عدد كبير من طلاب الثانوية نتيجة تقليل الاغتراب 2023،حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 على كلية بإحدى المحافظات بعيدة عن محل سكن الطالب.

txt

محمود محيي الدين: مصر تتميز في تطبيق معاني الاستدامة والقيام بطفرة نوعية

txt

منح تدريبية بألمانيا.. للتسجيل اطلع على التفاصيل

txt

التعليم العالي والبحث العلمي: بحوث الإلكترونيات يوقع عقود عدد من المشروعات البحثية

txt

توقيع اتفاق لدعم جهود تعزيز المكانة الدولية والإقليمية للجامعات بمصر وكوبا.. تفاصيل

txt

شهادات مزدوجة واتفاقيات دولية.. امتيازات بالجامعات الأهلية تجذب الطلاب للدراسة في مصر

txt

أكاديمية البحث العلمي تنظم يوماً تعريفياً ببرامجها ضمن الخطة التنفيذية الثالثة 2022/2026

txt

الجامعات الأهلية تقدم شهادات مزدوجة في مجالات الهندسة وعلوم الحاسب

txt

جامعة النيل: نعمل لإدخال برامج متطورة في الهندسة وتطبيقات الحاسب وإدارة الأعمال

txt

جامعة النيل: المستقبل لدى المؤسسات التعليمية في شرق العالم.. ونعمل للتعاون معها

txt

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. برقم الجلوس

 

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال  موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب عند ظهورها  .

وقال مكتب التنسيق إنه سيتم قبول تحويلات الطلاب وفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يكون  التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، على أن التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد تقليل الاغتراب 

وأصدر المجلس الأعلى للجامعات عددا من الشروط والقواعد المنظمة بتقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات، كالتالى:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد تقليل الاغتراب إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

وأوضحت القواعد المنظمة لمرحلة تقليل الاغتراب أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، وأن يكون التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، مؤكدا أن التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وأكد مكتب التنسيق أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. وفيما يخص التحويلات بين المعاهد، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 نتيجة تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب 2023 قواعد تقليل الاغتراب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

إعلان حرب.. الجيش الصيني يدخل مضيق تايوان بـ20 طائرة و7 سفن عسكرية

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

بعد وصول البصل لـ35 جنيها.. قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السلع فورًا

قرار عاجل بفتح المدارس في أول يوم دراسة لطلاب الصفوف الأولى فقط

موضوعات متعلقة

محمود محيي الدين: مصر تتميز في تطبيق معاني الاستدامة والقيام بطفرة نوعية

منح تدريبية بألمانيا.. للتسجيل اطلع على التفاصيل

التعليم العالي والبحث العلمي: بحوث الإلكترونيات يوقع عقود عدد من المشروعات البحثية

توقيع اتفاق لدعم جهود تعزيز المكانة الدولية والإقليمية للجامعات بمصر وكوبا.. تفاصيل

شهادات مزدوجة واتفاقيات دولية.. امتيازات بالجامعات الأهلية تجذب الطلاب للدراسة في مصر

أكاديمية البحث العلمي تنظم يوماً تعريفياً ببرامجها ضمن الخطة التنفيذية الثالثة 2022/2026

الجامعات الأهلية تقدم شهادات مزدوجة في مجالات الهندسة وعلوم الحاسب

جامعة النيل: نعمل لإدخال برامج متطورة في الهندسة وتطبيقات الحاسب وإدارة الأعمال

ترشيحاتنا

بشرى سارة بشأن إنخفاض أسعار البصل فى مصر بعد قرار الحكومة

انفصاليو أرمينيا يتهمون أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار في كاراباخ

الأمن يلقي القبض على مسؤول حكومي مزيف.. تفاصيل

رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولي

منعطف خطير.. الزمالك يرفض تقسيط الغرامة وأفيس يتنصل وإجراء جديد من كهربا

أسامة السعيد: دور مصر في نشر السلام تاريخي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

ويجز ولا أحمد مكي .. الملحن محمد يحيى يفجر مفاجأة حول أغاني الراب

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ