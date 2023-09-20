عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. برقم الجلوس

نتيجة تنسيق الدبلومات
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يبحث الآلاف من طلاب الشهادات الفنية عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حيث يواصل الطلاب تسجيل الرغبات اليوم الثلاثاء، على يكون موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023.

 

txt

«تحديات صناعة أعلاف الدواجن بمصر: المشكلة والحلول».. ندوة بأكاديمية البحث العلمي اليوم

txt

احصل على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.. عبر هذا الرابط

txt

بروتوكول تعاون بين جامعتي الجلالة الأهلية والقاهرة الجديدة التكنولوجية لتطوير التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك

txt

قد تكون نتيجة موسم صيد اسماك..أستاذ علوم بحار يفسر ظاهرة زبد البحر

txt

ظاهرة زبد البحر| لماذا ظهرت على شواطئ مصر؟.. و"علوم البحار" يكشف أسباب حدوث التسونامي

txt

رئيس مجلس أمناء جامعة النيل: الاستدامة والتحول الرقمي أساس العمل في عصرنا

txt

أكاديمية البحث العلمي تدعو المخترعين المصريين للتقدم إلى مبادرة «من البراءة إلى المنتج»

txt

محمود محيي الدين: نعمل على جعل جامعة النيل جزءا من خطط الدولة

txt

الاحتفال بتخريج أول دفعة من طلاب الجامعات التكنولوجية.. 28 سبتمبر

txt

فرص دراسية ممولة بالكامل للمصريين الحاصلين على الثانوية العامة في هونج كونج

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

-يتم الدخول على موقع تنسيق الدبلومات من خلال الضغط هنــا .

-يتم كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

- يوضع الرقم السري الخاص بالطالب ويحصل على نتيجته فور الإعلان عنها من قبل الوزارة.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهد

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد عقب ظهور نتيجة  تنسيق الدبلومات الفنية 2022:

يتقدم الطلاب على الكليات المعاهد التي ترشحوا لها بعد الإعلان عنها ببعض الأوراق التي يجب تجهيزها، وتتمثل في:

-تحضير استمارة شهادة الدبلوم الفني التي يحصل عليها الطالب من المدرسة.

-أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

-صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

-6 صور شخصية.

-نموذج 6 جند للشباب.

-وشهادة الحصول على لقاح كورونا.

-ملف بلاستيكي لوضع الأوراق المطلوبة به، وتقديمها إلى الكليات والمعاهد التي تم الترشح لها مع طبع بطاقة الترشيح.

ومازال للطلاب فرصة التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وذلك للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات، من خلال الخطوات الآتية:

-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هــــنــــا.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالتزامن مع تسجيل طلاب الشهادات الفنية، رغباتهم في تنسيق الدبلومات عبر موقع التنسيق الإلكترونيلـ تسجيل الرغبات.

وأكد المصدر حول موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، أنها ستعلن بعد غلق تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني بيومين أو ثلاثة، حيث ينتهي تنسيق الدبلومات الفنية 2023 اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023

 

 

 

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية نتيجة تنسيق الدبلومات تنسيق الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

من "الطفل المعجزة" إلى تحديات “الفلوس”| القصة الكاملة لأزمة فادي خفاجة.. وسبب الهجوم على شقيقه

زوجة لاعب كرة قدم| من سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

موضوعات متعلقة

«تحديات صناعة أعلاف الدواجن بمصر: المشكلة والحلول».. ندوة بأكاديمية البحث العلمي اليوم

احصل على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.. عبر هذا الرابط

بروتوكول تعاون بين جامعتي الجلالة الأهلية والقاهرة الجديدة التكنولوجية لتطوير التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك

قد تكون نتيجة موسم صيد اسماك..أستاذ علوم بحار يفسر ظاهرة زبد البحر

ظاهرة زبد البحر| لماذا ظهرت على شواطئ مصر؟.. و"علوم البحار" يكشف أسباب حدوث التسونامي

رئيس مجلس أمناء جامعة النيل: الاستدامة والتحول الرقمي أساس العمل في عصرنا

أكاديمية البحث العلمي تدعو المخترعين المصريين للتقدم إلى مبادرة «من البراءة إلى المنتج»

محمود محيي الدين: نعمل على جعل جامعة النيل جزءا من خطط الدولة

ترشيحاتنا

المشاط: التنمية والعمل المناخي تربطهما علاقة وثيقة والتمويل أبرز تحديات الدول النامية

مش فاهم ايه د؟؟؟؟ إيليكس بيرنامبوكو تفأجئ الباحثين بعد 185 عاما بالبرازيل

بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني.. وإعلان قادم عن زياته إلى بكين

هل تشهد مصر زلزالا مدمرا.. البحوث الفلكية تجيب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ مطلع 2023

الإعدام شنقا لـ قاتلي صديقهما في دار السلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نظام غذائي يحميك من الإصابة بأمراض القلب التاجية.. تعرف عليه

سحبت 7 أشخاص للبحر.. لحظات اقتحام أمواج عاتية مطعما بجنوب أفريقيا| شاهد

السبعيني هو الحل| موعد انخفاض سعر البصل.. هينزل 20 جنيها في الكيلو

شاهد..ولادة طفلة بـ26 إصبعا تثير سعادة أهلها في الهند..صور

فيديو

حلقت شعرها زيرو.. مروة صبرى: أسما شريف منير مستفزة ووالدها أهان الجمهور

أسعار الذهب الآن في مصر.. شاهد

عاجل| تفاصيل زلزال مرسى مطروح .. هل تحققت توقعات العالم الهولندي ؟

موجودة وبكميات.. أماكن تواجد أدوية الأورام وطرق الحصول عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ