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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ظاهرة زبد البحر| لماذا ظهرت على شواطئ مصر؟.. و"علوم البحار" يكشف أسباب حدوث التسونامي

صدى البلد

تفسير ظاهرة زبد البحر وظهرها في مصر

هل تتعرض مصر لتسونامي.. علوم البحار يجيب

 

شهدت الشواطئ المصرية في الآونة الأخيرة ظاهرة زبد البحر التي أثارت تساؤلات الكثيرين من المواطنين حول دلالتها وهل هناك تطورات ستحدث ، ذلك بالإضافة إلى تساؤل العديد منهم حول احتمالية أن تشهد مصر حدوث تسونامي وخاصة بعد ما شهدته بعض الدول من زلزال وموجات تسببت في كوارث بهذه الدول.

 

 

وقد أكد الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ علوم البحار بكلية العلوم في جامعة بورسعيد، أن بعض مناطق من شاطئ بورسعيد، تواجد بها زبد البحر أبيض اللون وليس له رائحة ، حيث يدل ذلك على عدم وجود أي ملوثات ، نظرا لوجود المادة العضوية وهي " الدهون" ، مشيرا الى ان ذلك قد يكون نتيجة أننا في موسم صيد أسماك السردين بكثرة.


واشار إلى أنه تمت معاينة بعض مواقع من الشاطئ حيث وجد أنّ الظاهرة في حدودها الطبيعية الآمنة، حيث يقوم البحر بتنظيف نفسه بنفسه ومع زيادة شدة الأمواج تظهر بعض الرغاوي الطافية على الرمال.

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واكد إسماعيل أنه يوجد أيضا تفاوتات موسمية في تكوين وظهور زبد البحر؛ حيث يوجد ما هو موسمي لحبوب اللقاح في زبد البحر في بعض المناطق، كما يمكنه تغيير كيمياء زبد البحر، وعلى الرغم من أن الزبد ليس سامًا بطبيعته، لكنه يمكن أن يكون بداخله تركيزات عالية من الملوثات، وقد تتضمن مركبات بترولية ومبيدات الآفات  والأعشاب.

 

وفي السياق ذاته أكد الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن ظاهرة زبد البحر التي ظهرت على شواطئ بورسعيد، لا تعد ظاهرة جديدة، فهي مذكورة في القرآن الكريم وأيضا في أحاديث كثيرة، مشيرا إلى أنها عبارة عن رغوة البحر ، حيث تمتزج المياه مع الهواء وتنتج عنه رغاوي.


وأشار إلى أنها ظاهرة طبيعية تنتج عن نشاط كائنات بحرية، حيث يأتي أيضا البحر بمواد عضوية وأملاح ونباتات وطحالب ، يتم حدوث تحلل لها نتيجة دورة الحياة لهذه الكائنات، حيث أن هذه المواد تتسبب في إنتاج الرغاوي، والقيام بامتزاجها مع الهواء. 

وأكد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن هذه الظاهرة يمكن أيضا أن تحدث في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن زبد البحر لا يسبب أي ضرر على الناس، ولكن عندما تتحول إلى ألوان طحالب من البني والأخضر، قد يكون لها ضرر على الأطفال لوجود تلوث.


شهدت الآونة الأخيرة تخوفات من قبل العديد من المصريين الذين بدأوا يسألون هل مع حدوث الظواهر الطبيعية المختلفة نشهد حدوث تسونامي في مصر؟.

قال الدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمحيطات، إن الإسكندرية والسواحل الشمالية، سبق وأن شهدت حدوث تسونامي، مشيرا إلى أن أمواج تسونامي لها 3 أسباب، الأول هو حدوث انهيار في سطح الأرض، حيث إن جزءًا من الأرض ينهار ويدفع المياه ونسبة حدوثه 5 %، ويليه البراكين ونسبة حدوثها 10 % وهي عبارة عن انفجار يؤدي إلى اندفاع المياه.
 


وأضاف زكريا  لـ " صدى البلد " ، أن السبب الأكبر والذي يتسبب في حدوث تسونامي بنسبة 90 % هو الزلازل ولكن لابد أن يكون قويًا ويحدث به تصادم في الطبقات والعمق الذي يُسبّب تسونامي قد يصل 3000 متر لتوجهه الأمواج إلى الشواطئ .

وأشار “ رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد” إلى أنه بالنظر في التاريخ فقد تعرّضت الإسكندرية للغرق مرتين عامي 365م و1303م، وبذلك من الممكن أن نشهد موجات تسونامي تضرب السواحل الشمالية كل 700 عام ، حيث إن بداية القرن العشرين يكون قد مر 700 عام جديدة ، وذلك حال حدوث زلزال كبير داخل البحر إلا أن تلك هي مجرد تكهنات بالرجوع للتاريخ ، مؤكدا أنه في حالة حدوث زلزال يتسبب في تسونامي، ستصل الموجات إلى الشواطئ  في وقت يستغرق من 20  إلى 45 دقيقة على الأقل لإبلاغ الجميع .
 

زبد البحر تسونامي زلزال مصر علوم البحار

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