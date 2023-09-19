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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس مجلس أمناء جامعة النيل: الاستدامة والتحول الرقمي أساس العمل في عصرنا

الدكتور محمود محيي
الدكتور محمود محيي الدين

قال الدكتور محمود محي الدين رئيس مجلس امناء جامعة النيل الأهلية، إن جامعة النيل هي جامعة للبحوث ومن مبدأ أن الاستدامة والتحول الرقمي هما أساس عمل المؤسسات في عصرنا الحالي، سيتم العمل على أن تكون الجامعة محدثة دائما ورائدة في هذه المجالات، كما سيتم العمل على وضع نقلة للعملية التعليمية داخل الجامعة، حيث انه فلابد أن يعرف الطالب أنه عند دخوله الجامعة كل ما هو جديد من تكنولوجية واستدامة وتوظيف، حيث  إنه يكون الطالب نظيرا لباقي الطلاب في الجامعات حول العالم.

 


واشار إلى ان الاستدامة والتحول الرقمي، أمران لهما أهمية كبرى حيث أن الدولة المصرية لديها رؤية مصر 2023، والتي بها عدد من المبادرات الوطنية في مصر، تشمل العديد من الاهتمامات  من بينها البنية المعلوماتية والتكنولوجية والتحول الرقمي عن طريق رقمنة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، والقيام بتركيز الدولة على الاستدامة والاهتمام بالبيئة المستدامة واستضافة قمة المناخ في شرم الشيخ؛ وتعد كل هذه دوافع تجعلك تركز على أن تجعل الجامعة جزءا من خطط الدولة.

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وأكد الدكتور محمود محيي الدين إنه خلال عمله في مجلس أمناء الجامعة ، سيكون تركيزه لعلى 3 اتجاهات وذلك بعود لما عمل به من تخصصات ، وعلى رأسهم الاستدامة والتحول الرقمي، حيث يتم تقديم الاستشارات العلمية للدولة، كما يتم العمل على كل ما يتعلق بقضية الاستدامة، وذلك يشمل ايضا التحول الرقمي، حيث يرتبط ذلك بالكفاءة الاقتصادية بشكل كبير.

وأضاف أنه سيؤكد ذلك على أهمية البحوث وتعليم الطلاب بالاضافة إلى خدمات المجتمع من خلال الاستشارات العلمية والموضوعية للجهاز التنفيذي في الدولة وايضا القطاع الخاص بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، كما أن الجامعة بالفعل تمتلك العديد من المشاركات الفعالة في المجتمع، كما سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة تلك المشاركات. 
 

الدكتور محمود محي الدين محمود محي الدين

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