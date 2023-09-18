نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023| مؤشرات نهائية مبشرة.. وقبول 10% بالجامعات الحكومية و80% بالتكنولوجية

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

قبول 80% من طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات التكنولوجية

مؤشرات نهائية مبشرة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 أيام قليلة تفصلنا على انتهائه لذلك ارتفع معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ؛ للاطمئنان على نتيجتهم، ومعرفة مدى التحاق الطلاب بالكليات المناسبة لمجموعهم.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتزايدت معدلات البحث عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية2023، في الوقت الذي يستمر فيه تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وتزامنًا مع مد أعمال تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية على موقع التنسيق الإلكتروني لمدة 5 أيام، وكان المقرر ان تنتهي اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر الجاري.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2023، حتي يوم الثلاثاء 19 سبتمبر وبذلك فقد أعطت الوزارة 5 أيام اضافية لتسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني في تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية سوف تظهر خلال أيام قليلة من انتهاء المرحلة وعلى الأرجح خلال 72 ساعه من غلق التسجيل.

وأضاف المصدر لصدى البلد إن يتم قبول 10% من طلاب تنسيق الدبلومات الفنية في الجامعات الحكومية بينما الجامعات التكنولوجية يكون 80 % من طلابها من الحاصلين على الشهادات الفنية وباقي الطلاب من الحاصلين على الثانوية العامة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

يمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

ويكون تنسيق طلاب الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويشار إلى أنه سيكون وفقًا للنسب المقررة والمقاعد المخصصة لهؤلاء الطلاب بالجامعات والمقدرة بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب.

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه خلال الأعوام الماضية حدث تطورا كبيرا في منظومة التعليم العالي، وذلك على خلفية افتتاح جامعات جديدة والقيام بإضافة برامج تعليمية جديدة لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأضاف أن الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية تمتلك برامج دراسية ، وذلك بالتعاون مع فروع الجامعات الأجنبية، مشيرا إلى أن هناك نظم دراسية بها قادرة على التكيف والتطور، لمواكبة مع ما يحدث في العالم.

وأكد مصدر مسؤول أن الحدود الدنيا بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، قد يشهد تشابه كبير مع العام الماضي ، وخاصة مع تقارب نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي.



وأضاف هناك عدد من الكليات التي يهتم الطلاب بالاطلاع على مؤشراتها، للتقديم لها ، من بينها الهندسة التي قد يتخطى الحد الأدنى للالتحاق بها 97%، بينما التجارة قد تصل ل85.5%.

وقال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث لشئون التعليم الفني والتكنولوجيا، إن عدد الجامعات التكنولوجية وصل ل 10 جامعات، موضحا أنه يتم إضافة 7 جامعات جديدة مع انطلاق العام الدراسي الماضي ، بالإضافة إلى 3 جامعات في المرحلة الأولى وبدأت الدراسة بها قبل 4 سنوات .

وأكد مصدر مسؤول أن الحدود الدنيا بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، قد يشهد تشابه كبير مع العام الماضي ، وخاصة مع تقارب نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن هناك عدد من الكليات التي يهتم الطلاب بالاطلاع على مؤشراتها، للتقديم لها ، من بينها الهندسة التي قد يتخطى الحد الأدنى للالتحاق بها 97%، بينما التجارة قد تصل ل85.5%.

الدبلومات الفنية الصناعية 2022 نظام 3 سنوات

تربية حلوان 96.50

اقتصاد منزلي حلوان 94.57

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 93.92

اقتصاد منزلي العريش 93.68

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 90.57

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 89.85

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 89.12

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 87.14

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 86.92

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 86.14

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 83.78

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 88.14

آثار الأقصر75.00

الدبلومات الفنية الصناعية 2022 نظام 5 سنوات

هندسة بترول وتعدين السويس 99.61

كلية الهندسة جامعة دمنهور 99.56

هندسة طنطا 99.22

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 99.17

هندسة كفر الشيخ 99.17

هندسة الإسكندرية 98.78

هندسة المنوفية بشبين الكوم 98.67

هندسة القاهرة 98.61

هندسة المنصورة 98.61

هندسة بنها 98.50

هندسة الطاقة أسوان 98.44

هندسة جنوب الوادي 98.44

هندسة الزقازيق 98.44

هندسة بنها بشبرا 98.44

هندسة حلوان 98.44

هندسة حلوان بالمطرية 98.33

هندسة بني سويف 98.33

هندسة الفيوم 98.28

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 98.28

هندسة المنيا 98.28

هندسة أسوان 98.22

هندسة دمياط 98.22

هندسة عين شمس 98.22

هندسة أسيوط 98.17

هندسة بور سعيد 98.17

هندسة السويس98.17

هندسة سوهاج 98.11

تربية حلوان 97.89

تربية السويس 97.78

معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويتيح تنسيق الدبلومات الفنية 2023 إمكانية تعديل الرغبات في أي وقت حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول، وسيكون متاحا للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وعليه اختيار رغباتك.

يبحث طلاب المدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية والزراعية نظام 3 و5 سنوات، وطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، لـ معرفة نتيجه تنسيق الدبلومات الفنيه 2023 ونتيجة الرغبات التي قاموا بتسجيلها.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 عبر الرابط السريع والمباشر التالي لمعرفة النتيجة فور الإعلان عنها هنا.

وفر موقع التنسيق الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد للعام الماضي، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها بحسب نوعية دراسته، سواء تجاري أو صناعي أو زراعي، أو فندقي.

الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 منخلال الخطوات التالية :-

في البداية لا بد من زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

يتم اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .

بعد ذلك يتم تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب والاسم.

تظهر الكلية الذي سيلتحق بها طلاب الثانوية العامة العام المقبل.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ومن المرتقب أن يعلن موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 كاملة مع نهاية الأسبوع الحالي أو أول الأسبوع القادم حيث تعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة من انتهاء التسجيل.

ويقوم مكتب التنسيق في الوقت الحالي بالعمل على إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، حيث يقوم مكتب التنسيق برصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط أمام الطلاب ورغباتهم.

ويكون تنسيق طلاب الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويشار إلى أنه سيكون وفقًا للنسب المقررة والمقاعد المخصصة لهؤلاء الطلاب بالجامعات والمقدرة بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني .

يمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

بعد الدخول على رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023، لا بد أن يراعي الطالب قواعد كتابة الرغبات حتى لا تكون مستنفدة، وهو ما أوضحته وزارة التعليم العالي، بالنسبة لطلاب المدارس الفنية نظام 3 أو 5 سنوات عليهم كتابة الرغبات في الكليات والمعاهد الأقرب لإدارتهم التعليمية لأنها أكثر دقة في التعبير عن موقع سكن الطالب.

ولطلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية نظام الثانوية + سنتان، عليهم كتابة رغبات الدبلومات الفنية بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) طبقا لما تم تدوينه باستمارة أداء الامتحان وكما وردت بالأسطوانة المدمجة الواردة من الكنترولات المختلفة، وبعد الاختيار من كليات ومعاهد المنطقة أن يختار الطالب من المنطقة ب، ثم يختار من المنطقة ج.