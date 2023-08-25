نتائج تنسيق الجامعات الأهلية 2023 .. مفاجأة بشأن كليات الطب والهندسة

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 أصبح من أكثر الأشياء التي تتصدر محرك البحث الشهير جوجل حيث قام العديد من الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلي محرك جوجل أيضا، بالبحث عن الجامعات الأهلية وعن نتائج تنسيق الجامعات الأهلية.

تنسيق كليات الطب والهندسة بالجامعات الأهلية

ويعقد عدد كبير من الطلاب امال كبيرة علي تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ليمكنهم من الالتحاق بكليات القمة مثل كلية الطب والهندسة، والذي كان قد منعهم مجموعهم فى الالتحاق بها فى الجامعات الحكومية التقليدية ولذلك يعقدون امال كبيرة على الجامعات الأهلية للتقديم بها ودخول الكليات من خلالها.

تنسيق كليات الطب والهندسة بالجامعات الأهلية

وأعلنت الجامعات عن نتائج تنسيق الجامعات الأهلية، حيث تستعد الجامعات في الوقت الحالي لاستقبال طلاب الثانوية العامة للتقديم بالجامعات الأهلية وذلك بعدما تم إعلان تنسيق الجامعات الأهلية للعام 2023.

تنسيق كلية الطب والهندسة بـ جامعة الإسماعيلية الأهلية

وقد أصدرت جامعة الإسماعيلية الأهلية بيان بشأن تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023 للعام الدارسي الجديد 2023-20234، الذي من المقرر أن ينطلق في شهر أكتوبر المقبل، وقد اعلنت الجامعة عن تنسيق كلية الطب والهندسة بجامعة الإسماعيلية الأهلية 2023، وعن الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعة.

وقد جاءت نتيجة تنسيق كلية الطب والهندسة بـ جامعة الإسماعيلية الأهلية على النحو التالي :

الطب : 353.5 درجة ، بنسبة %86.22 .

كلية الهندسة : 266.5 درجة بنسبة %65.

الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الإسماعيلية الأهلية

كما أعلن الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعة التي جاءت كالتالي :

كلية الطب: 353.5 درجة ، بنسبة %86.22 .

كلية طب جراحة الفم والأسنان : 349.5 درجة بنسبة % 85.24 .

كلية العلاج الطبيعي : 339.5 درجة بنسبة %82.8.

كلية الصيدلة : 336 درجة بنسبة %81.95 .

كلية الهندسة : 266.5 درجة بنسبة %65.

كلية التمريض ، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ، كلية التجارة الدولية واللغات : 217.5 درجة بنسبة % 53 .

التقديم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

كما أكد الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن مكتب تنسيق الجامعة الأهلية بمقره بمبنى كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية جاهز لاستقبال أوراق الطلاب المقبولين مبدأيا حتى استكمال باقي الإجراءات للالتحاق بالجامعة على النحو التالي:

الخميس 24/8 والأحد 27/8 يتم استقبال الطلاب المقبولين بكليتي الطب وطب الأسنان.

الإثنين 28/8 والثلاثاء 29/8 يتم استقبال الطلاب المقبولين بكليتي الصيدلة وعلاج طبيعي.

الأربعاء 30/8 والخميس 31/8 يتم استقبال الطلاب المقبولين بكليتي التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية.

على أن يتوجه الطلاب المقبولين بكليات الهندسة والتجارة الدولية واللغات إلى مقرات مكتب التنسيق الفرعية داخل كلياتهم بداية من الأحد 27/8 لتسليم أصول المستندات.

جامعة الزقازيق الاهلية

وفي إطار متصل أعلنت جامعة الزقازيق الاهلية نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق الخاصة بطلاب الثانوية العامة للعام الجامعى 2023-2024.

تنسيق كلية الطب والهندسة بـ جامعة الزقازيق الأهلية

وقد أصدرت جامعة الزقازيق الأهلية بيان بشأن تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية 2023 للعام الدارسي الجديد 2023-20234، وقد أعلنت الجامعة عن تنسيق كلية الطب والهندسة بجامعة الزقازيق الأهلية 2023، وعن الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعة.

وقد جاءت نتيجة تنسيق كلية الطب والهندسة بـ جامعة الزقازيق الأهلية على النحو التالي :

الطب : 365.5 درجة ، بنسبة %89.15 .

كلية الهندسة (برنامج الميكاترونيك) : 308 درجة بنسبة %75.12.

كلية الهندسة (برنامج هندسة الانشاءات والتشييد) : 281 درجة بنسبة %68.53.

الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الزقازيق الأهلية

كلية الطب البشرى (برنامج الطب والجراحة) 89.15%

كلية طب الاسنان (برنامج الطب وجراحة الفم والاسنان) 87.68%

كلية صيدلة (برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية) 85.6%

كلية الحاسبات والمعلومات (برنامج الذكاء الاصطناعي وعلو البيانات) 81.95%

كلية الحاسبات والمعلومات (برنامج المعلوماتية الطبية) 67.44%

كلية الحاسبات والمعلومات (برنامج نظم معلومات الطيران) 65%

كلية الهندسة (برنامج الميكاترونيك) 75.12%

كلية الهندسة برنامج (هندسة الانشاءات والتشييد) 68.53%

كلية التمريض (برنامج التمريض) 69.26%

كلية التجارة (برنامج المحاسبة) 53%

كلية التجارة (برنامج إدارة الأعمال والتسويق) 53%

جامعة المنصورة الأهلية 2024



يمكنك التعرف على الحدود الدنيا لجميع كليات جامعة المنصورة الأهلية 2023- 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية طب بشري 80%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية طب الأسنان 78%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية العلاج الطبيعي 76%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الصيدلة 72%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الطب البيطري 68%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 الأهلية كلية الهندسة 68%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الحسابات والمعلومات 62%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية العلوم الصحية التطبيقية 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية التمريض 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الإدارة والاقتصاد 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية العلوم السياسية 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الفنون والفنون التطبيقية 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الآداب 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية العلوم السينمائية 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الإعلام 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الآثار 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية التربية 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الزراعات الصحراوية 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية العلوم الأساسية 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الزراعة 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية السياحة والفنادق 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الحقوق والدراسات القانونية 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية اللغات والترجمة 53%.