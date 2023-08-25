تنسيق الجامعات 2023 | الأوراق المطلوبة من الطلاب المرشحين لـ حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن الأوراق المطلوب إحضارها من طلاب الثانوية العامة 2023 المرشحين لجامعة حلوان الأهلية للعام الجامعي 2023/2024 (المسددين للمصروفات الادارية والقسط الاول من المصروفات الدراسية ) وفقا للموعد الذي سيتم تحديده لهم على موقع التقديم الإلكتروني (صفحة الطالب ).

والأوراق المطلوبة كالآتي :



1- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة (تطبع من على ‏ موقع التقديم الألكتروني /صفحة الطالب ).

2- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية و3 صور ( لا يعتد ببيان النجاح /بيان الدرجات بأي حال من الأحوال ) .



3- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.



‏4 - أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم احضار اصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري ) .



‏5 - نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند او 7 جند مختوم +2 طابع شهيد من البوستة للطلاب الذكور).



‏6 - صورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر.



‏7 - عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.



‏8- اصل ايصال السداد للمصروفات الادارية والقسط الاول من المصروفات الدراسية وصورة .



‏9 - شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.



10- حافظة بلاستيك شفافة بكبسونة.

ملاحظات مهمة جدا لجميع طلاب الثانوية العامة المصرية 2023 المرشحين بالجامعة :

‏1- لا يعتبر الطالب مقبولا بشكل نهائي إلا بعد مراجعة الحد الأدنى للقبول بالكلية (سنة حصوله على الثانوية العامة) على اصل شهادة الثانوية العامة واستيفاء شرط الشعبة العلمية ( علمي علوم /علمي رياضيات / أدبي ) وسداد المصروفات الادارية و القسط الأول من المصروفات الدراسية .



2 - يتم استلام اوراق الطلاب (الملف) وفقا للموعد المحدد له على الموقع /صفحة الطالب ؛ ولا يتم استلام اوراق الطلاب الغير محدد لهم موعد على الموقع بأي حال من الاحوال مهما كانت الظروف.