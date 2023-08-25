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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 | الأوراق المطلوبة من الطلاب المرشحين لـ حلوان الأهلية

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن الأوراق المطلوب إحضارها من طلاب الثانوية العامة 2023 المرشحين لجامعة حلوان الأهلية للعام الجامعي 2023/2024 (المسددين للمصروفات الادارية والقسط الاول من المصروفات الدراسية ) وفقا للموعد الذي سيتم تحديده لهم على موقع التقديم الإلكتروني (صفحة الطالب ).

والأوراق المطلوبة كالآتي : 

 
1- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة (تطبع من على ‏  موقع التقديم الألكتروني /صفحة الطالب ). 
2- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية و3 صور ( لا يعتد ببيان النجاح /بيان الدرجات بأي حال من الأحوال ) .


3-  عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.


‏4 - أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم احضار اصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري ) .


‏5 - نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند او 7 جند مختوم +2 طابع شهيد من البوستة للطلاب الذكور).


‏6 - صورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر.


‏7 - عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.


‏8- اصل ايصال السداد للمصروفات الادارية والقسط الاول من المصروفات الدراسية وصورة .


‏9 - شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.


10- حافظة بلاستيك شفافة بكبسونة.

ملاحظات مهمة جدا لجميع طلاب الثانوية العامة المصرية 2023 المرشحين بالجامعة :

‏1- لا يعتبر الطالب مقبولا بشكل نهائي إلا بعد مراجعة الحد الأدنى للقبول بالكلية (سنة حصوله على الثانوية العامة) على اصل شهادة الثانوية العامة واستيفاء شرط الشعبة العلمية ( علمي علوم /علمي رياضيات / أدبي ) وسداد المصروفات الادارية و القسط الأول من المصروفات الدراسية . 


2 - يتم استلام اوراق الطلاب (الملف) وفقا للموعد المحدد له على الموقع /صفحة الطالب ؛ ولا يتم استلام اوراق الطلاب الغير محدد لهم موعد على الموقع بأي حال من الاحوال مهما كانت الظروف.

 

التقديم الالكتروني الأوراق المطلوبة جامعة حلوان الاهلية Jobs Education

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