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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة سيطرت على جميع محركات البحث، حيث انتهت مرحلة التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة مساء أمس الجمعة، ويترقب الطلاب في الوقت الحالي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ؛ لمعرفة نتيجة التنسيق وأي كلية سيلتحقون بها.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 هو أكثر شيء يبحث عنها الطلاب في الوقت الحالي حيث يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء تسجيل رغبات الالتحاق بالجمعات والمعاهد بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للدور الأول أمس الجمعة الأول من سبتمبر 2023، ويبحث الطلاب عن لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

وانطلقت تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يوم الأربعاء الماضي واستمرت حتى نهاية يوم الجمعة، امام الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم.

مواعيد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويقوم مكتب التنسيق في الوقت الحالي بالعمل على إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث يقوم مكتب التنسيق برصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط أمام الطلاب ورغباتهم.

مواعيد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إرجاء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من التنسيق 2023 (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، ثم يتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 كاملة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وعلى الجانب الآخر أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 الرسمي الوحيد هو الرابط الذي ستتيحه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الإنترنت خلال الأيام القادمة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 لن يتم إتاحته على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلا بعد قيام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم باعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 .

من جانبه قال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 سيظهر لجميع الطلاب على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني https://emis.gov.eg/ فور اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم .

وفي نفس الاطار يجرى حاليا الانتهاء من عمليات تصحيح امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023 في الكنترول ، لتتم عملية رصد الدرجات وتجميع نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 في شكلها النهائي لعرضها على وزير التربية والتعليم .

ومن المخطط أن تكون نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 جاهزة للاعتماد على مكتب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الأيام القادمة .

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأكد مصدر مسؤول أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يشمل العديد من الكليات للطلاب من بينها كليات الآداب وتربية فنية وموسيقية لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة وكليات تربية رياضية وتربية نوعية لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشار إلى أنه تأتي على رأس الكليات التي يسعى الطلاب إلى الاطلاع على مؤشراتها كليات الآداب والحقوق حيث من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب 60.5% ، بينما  حقوق انتساب 59.8%.

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