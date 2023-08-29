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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 .. اعرف كليتك إيه دلوقتي

نتيجه تقليل الاغتراب
نتيجه تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 .. سيطرت على جميع محركات البحث، حيث انتهت مرحلة التقديم في تقليل الاغتراب 2023 مساء أمس الاثنين، ويترقب الطلاب في الوقت الحالي نتيجه تقليل الاغتراب 2023 لمعرفة نتيجة قبول طلبهم في التحويل بين الكليات.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يمكن لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023 معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عند ظهورها.

وانطلقت مرحلة تقليل الاغتراب 2023 يوم الخميس الماضي واستمرت حتى نهاية يوم الاثنين، ومنذ غلق مرحلة تقليل الاغتراب 2023 ويبحث الطلاب عن لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2023 ويقوم مكتب التنسيق في الوقت الحالي برصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 

ويمكن للطالب الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 بـ تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلتين الأولى والثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة ويكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ومن المرتقب أن يتم إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 رسميا خلال فترة لا تزيد عن 72 ساعة تقريبا من غلق باب التقديم، حيث من المتوقع إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 خلال الأسبوع الجاري.

ويتم التسجيل بـتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الأولى 2023 والمرحلة الثانية، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/  ويمكن الاطلاع على نتيجه المرحلة التي ستظهر عبر الرابط نفسه.

تقليل الاغتراب

يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 على كلية بإحدى المحافظات البعيدة عن محل سكن الطالب.

ويعد رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 آلية سهلة لمعرفة قبول الطلب للطلاب الراغبين في التحويل من كلية لأخرى إلكترونيا، دون تحمل عناء التوجه للكلية للقيام بإجراءات التحويل ورقيا، حيث يقوم الطالب بالتقديم عبر رابط تقليل الاغتراب وانتظار النتيجة.

الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجه تقليل الاغتراب 2023 من خلال الخطوات التالية :-

في البداية لا بد من زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
يتم اختيار نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلتين الأولى والثانية.
بعد ذلك يتم تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب والاسم.
تظهر الكلية الذي سيلتحق بها طلاب الثانوية العامة العام المقبل.

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي المصدر لـ"صدى البلد" أن  نتيجة تقليل الاغتراب ستعلن في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثي.

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

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