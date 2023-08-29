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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الآن.. اعرف نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلة الثانية

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب 2023

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 هي الكلمة التي تتصدر محرك البحث «جوجل» ويأتي ذلك بعدما أغلق موقع التنسيق 2023 وانتهي تسجيل الرغبات في تحويلات تقليل الرغبات.

تقليل الاغتراب

وانطلقت مرحلة تقليل الاغتراب 2023 يوم الخميس الماضي واستمرت حتي نهاية يوم الأثنين ويقوم مكتب  التنسيق في الوقت الحالي في رصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط تقليل الاغتراب لطلاب  الأولى والثانية للتنسيق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.

إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023

إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 من المتوقع أن يتم الكشف عنها خلال الأسبوع الجاري حيث يتم إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 رسميا خلال فترة لا تزيد عن 72 ساعة تقريبا من غلق باب التقديم، يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 على كلية بإحدى المحافظات بعيدة عن محل سكن الطالب.

تقليل الاغتراب 2023.. الفرصة الأخيرة للتسجيل عبر هذا الرابط

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يمكن لطلاب المرحلة الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2023 معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال  موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب عند ظهورها  .

ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الأولى 2023 والمرحلة الثانية، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg/application/ ويمكن الاطلاع على نتيجة المرحلة التي ستظهر عبر الرابط نفسه.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

تقليل الاغتراب 2023.. أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى يوم السبت 19 أغسطس بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية و58.05% للأدبية.

تنسيق الكليات 2023

تقليل الاغتراب 2023.. ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

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