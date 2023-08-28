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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تقليل الاغتراب 2023.. الفرصة الأخيرة للتسجيل عبر هذا الرابط

تقليل الاغتراب 2023
تقليل الاغتراب 2023

تقليل الاغتراب 2023 تفصلنا ساعات قليلة ويغلق موقع التنسيق الإلكتروني من استقبال طلبات تقليل الاغتراب للتحويل بين الكليات والمعاهد، يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 على كلية بإحدى المحافظات بعيدة عن محل سكن الطالب.

رابط تقليل الاغتراب 2023

ويعد رابط تقليل الاغتراب 2023 آلية سهلة للطلاب الراغبين في التحويل من كلية لأخرى إلكترونيا، دون تحمل عناء التوجه للكلية للقيام بإجراءات التحويل ورقيا، حيث يقوم الطالب بالتقديم عبر رابط تقليل الاغتراب وانتظار النتيجة.

تقليل الاغتراب

وانطلق استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة من المرحلتين الأولى والثانية في مرحلة تقليل الاغتراب للتحويل بين الكليات والمعاهد من يوم الخميس الماضي وهي مستمرة حتي غدا الاثنين، ومنذ انطلاق تقليل الاغتراب 2023 وقد تقدم مئات الآلاف من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بطلبات تحويل من الكلية المرشحين إليها وفقا للشروط وضوابط تقليل الاغتراب التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، ويترقب الطلاب بعدها إعلان نتيجة تقليل الاغتراب.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2023

ومن المرتقب بعد انتهاء تسجيل الرغبات في تحويلات تقليل الرغبات أن يبدأ مكتب التنسيق في رصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط تقليل الاغتراب، تمهيدا لإعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 رسميا خلال فترة لا تزيد عن 72 ساعة تقريبا من غلق باب التقديم، حيث من المتوقع إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 خلال الأسبوع الجاري.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يمكن لطلاب المرحلة الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2023 معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال  موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب عند ظهورها  .

قواعد تقليل الاغتراب 2023

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. 

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

وأوضحت القواعد المنظمة لمرحلة تقليل الاغتراب أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، وأن يكون التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، مؤكدا أن التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وأكد مكتب التنسيق أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. وفيما يخص التحويلات بين المعاهد، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

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