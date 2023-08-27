نتيجة تقليل الاغتراب 2023 .. كن الأول في الحصول عليها بهذه الخطوات

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يبحث عنها الآن عدد كبير من طلاب تنسيق الجامعات 2023 وخاصة طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق باحثين عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023، لذلك ارتفع معدلات البحث حاليا عبر موقع جوجل عن تقليل الاغتراب.

إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023

ويشغل موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عقول واذهان الكثير من طلاب واولياء أمور المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق الجامعات 2023، ويبحثون في كل مكان عن لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2023، حيث تفصلنا ساعات قليلة ويغلق موقع التنسيق الإلكتروني من استقبال طلبات تقليل الاغتراب للتحويل بين الكليات والمعاهد.

نتيجة تقليل الاغتراب 2023

مواعيد غلق باب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب

وانطلق استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة من المرحلتين الأولى والثانية في مرحلة تقليل الاغتراب للتحويل بين الكليات والمعاهد من يوم الخميس الماضي وهي مستمرة حتي غدا الاثنين، ومنذ انطلاق تقليل الاغتراب 2023 وقد تقدم مئات الآلاف من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بطلبات تحويل من الكلية المرشحين إليها وفقا للشروط وضوابط تقليل الاغتراب التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، ويترقب الطلاب بعدها إعلان نتيجة تقليل الاغتراب.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2023

ومن المرتقب بعد انتهاء تسجيل الرغبات في تحويلات تقليل الرغبات أن يبدأ مكتب التنسيق في رصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط تقليل الاغتراب، تمهيدا لإعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 رسميا خلال فترة لا تزيد عن 72 ساعة تقريبا من غلق باب التقديم، حيث من المتوقع إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 خلال الأسبوع الجاري.

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي المصدر لـ"صدى البلد" أن نتيجة تقليل الاغتراب ستعلن في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثي.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يتم تفعيله فور الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023 بشكل رسمي، ويكون طريقة معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال موقع تنسيق الثانوية العامة، مع العلم أن هناك بعض الحالات التي ربما يتم رفض تقليل اغترابها

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 من خلال الخطوات التالية :-

في البداية لا بد من زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من هنا .

. يتم اختيار نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلتين الأولى والثانية.

وبعد ذلك يتم تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب والاسم.

تظهر الكلية الذي سيلتحق بها طلاب الثانوية العامة العام المقبل.

قواعد تقليل الاغتراب 2023

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .