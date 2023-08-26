موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 ارتفع معدلات البحث عنه خاصة مع انتهاء طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2023 بمرحلة تقليل الاغتراب.

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 و نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يحرص على متابعتها الآن جميع طلاب تنسيق المرحلة الأولي والثانية، حيث يبحث جميع طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب، بعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلتين الأولى والثانية.

انطلقت مرحلة تقليل الاغتراب يوم الخميس الماضى، انتهى منذ قليل طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2023 بمرحلة تقليل الاغتراب.

يتساءل الكثير من طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023 عن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، ولكن حتى هذه اللحظة لم تفصح الوزارة أي معلومات عن موعد نتيجة تقليل الاغتراب ولكن من المتوقع أن يتم رفعها على موقع التنسيق الإلكتروني يوم الثلاثاء المقبل أو في نهاية الأسبوع الجاري.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يمكن لطلاب المرحلة الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2023 معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب عند ظهورها .

وقال مكتب التنسيق إنه سيتم قبول تحويلات الطلاب وفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يكون التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، على أن التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

وأكد مكتب التنسيق أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. وفيما يخص التحويلات بين المعاهد، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 من خلال الخطوات التالية :-

في البداية لأبد من زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

ثم يتم اختيار نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلتين الأولى والثانية.

وبعد ذلك يتم تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب والاسم.

تظهر الكلية الذي سيلتحق بها طلاب الثانوية العامة العام المقبل.

نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب والتحويلات

وتعلن نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب والتحويلات في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.