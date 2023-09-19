عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي تدعو المخترعين المصريين للتقدم إلى مبادرة «من البراءة إلى المنتج»

صدى البلد

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه اعتباراً من اليوم، الثلاثاء، سيتم فتح باب التقدم في مبادرة  P2 "بي سكوير' تحت شعار "من البراءة إلى المنتج".

وتأتي المبادرة في إطار الخطة التنفيذية الثالثة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2022-2026.

وتهدف إلى دعم المخترعين لتحويل براءات الاختراع ونماذج المنفعة المحمية- وفقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002- إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق والطرح التجاري.

وأوضح البيان الصادر عن أكاديمية البحث العلمي أنه يجب على المهتمين الاطلاع علي الشروط ومواعيد التقدم وملء الاستمارة من خلال الرابط التالي http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/patent-to-product/?lang=ar .

تهدف مبادرة P2 (بي سكوير) تحت شعار "من البراءة إلى المنتج" إلى دعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوى التكنولوجيا في منتجات الأسواق المصرية والصناعة المصرية والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية في الأسواق المصرية. 

يتم ذلك من خلال انتقاء الاختراعات السارية مدة حمايتها ويملكها مصريون أو المتاحة في الملك العام نظراً لانتهاء فترة حمايتها ودعمها مادياً وتقنياً بغية الوصول إلى نماذج أولية ثم نماذج صناعية لمنتج مبتكر دعماً لشعار "صنع في مصر" في الأسواق ذات تنافسية عالية.

txt

الاحتفال بتخريج أول دفعة من طلاب الجامعات التكنولوجية.. 28 سبتمبر

txt

فرص دراسية ممولة بالكامل للمصريين الحاصلين على الثانوية العامة في هونج كونج

txt

بعد كثرة الظواهر الطبيعية .. هل تتعرض مصر لـ تسونامي؟

txt

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023| مؤشرات نهائية مبشرة.. وقبول 10% بالجامعات الحكومية و80% بالتكنولوجية

txt

رابط تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

txt

احصل على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. عبر هذا الرابط

txt

البحث العلمي تعقد ندوة بعنوان الذكاء الاصطناعي: فرص ومحاذير وتطبيقات.. اليوم

txt

التعليم العالي: جهود كبيرة للجامعات قبل انطلاق العام الدراسي.. هكذا استعدت المدن لاستقبال الطلاب الجُدد

txt

مؤشرات كليات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بالارقام

txt

التعليم العالي والبحث العلمي: مصر تستضيف المدرسة العربية المتقدمة الثالثة في الفيزياء الفلكية


تأتي هذه المبادرة نظراً لأنه على مدى أعوام طويلة لم يتم اتخاذ الخطوات الجادة لاستغلال البراءات المسجلة لدى مكتب براءات الاختراع المصري لإنتاج منتج يسوق محلياً وخارجياً على الرغم من أن بعض هذه البراءات تختص بإنتاج منتجات حيوية جديدة وقابلة للتنفيذ ويحتاجها السوق المحلي، بل إن بعضها قابل للتسويق عالمياً، لذا فهناك أهمية قصوى لاستغلال الموارد المتاحة بمكاتب التكنولوجيا والصناعة ومكتب براءات الاختراع المصري وتحويل الملكية الفكرية إلى أصول اقتصادية تسمح بتكوين الثروات وتساعد على بناء مستقبل أفضل. 

وتسعى الأكاديمية لاستغلال الأفكار الإبداعية والاختراعات لدعم السوق المصرية والمشاركة في تنمية التكنولوجيا في الأسواق المصرية، والتي يترتب عليها تنمية الاقتصاد المصري من خلال برنامج لاستغلال براءات الاختراع القابلة للتنفيذ وذات الجدوى الاقتصادية إلى منتجات تسوق في الأسواق المحلية والعالمية باسم "من البراءة إلى المنتج" لدعم ليس فقط الاختراعات المصرية والأفكار المبتكرة ولكن أيضا تصنيعها بأيادٍ مصرية والترويج لها في الأسواق.

الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمى والتكنولوجى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

14 درجة دفعة واحدة|الصيف يستعد للرحيل رسميًا خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

3 أيام إجازة احتفالا بالمولد النبوي الشريف.. وهذه العطلات المتبقية لنهاية العام

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

ضحية لعبة بابجي: طلب يشوف جسمي وعايزني في بيته ومعاه فيديوهاتي

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل قرار الحكومة

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

موضوعات متعلقة

الاحتفال بتخريج أول دفعة من طلاب الجامعات التكنولوجية.. 28 سبتمبر

فرص دراسية ممولة بالكامل للمصريين الحاصلين على الثانوية العامة في هونج كونج

بعد كثرة الظواهر الطبيعية .. هل تتعرض مصر لـ تسونامي؟

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023| مؤشرات نهائية مبشرة.. وقبول 10% بالجامعات الحكومية و80% بالتكنولوجية

رابط تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

احصل على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. عبر هذا الرابط

البحث العلمي تعقد ندوة بعنوان الذكاء الاصطناعي: فرص ومحاذير وتطبيقات.. اليوم

التعليم العالي: جهود كبيرة للجامعات قبل انطلاق العام الدراسي.. هكذا استعدت المدن لاستقبال الطلاب الجُدد

ترشيحاتنا

طبيب يُحذر من خطورة تناول الإسبرين مع الإنفلونزا.. اعرف السبب

بعد كسر قدمها.. أحدث ظهور لـ دنيا عبد العزيز بعزاء شقيق محمد فؤاد

عايزين يكسبوا فلوس .. ننشر أقوال فتاة عرضها والدها للبيع على «الفيس»

آمنة: حريصون علي الاستغلال الأمثل لمشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة

كلمة السر فتاة.. أمن الجيزة يفك لغز مقتل دبلوماسي عربي|القصة الكاملة

عروس طلخا تثير جدلا على السوشيال بسبب تكاليف حفل وفستان زفافها.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخله من الشباك.. رجل يفاجئ بثعبان يغرس أنيابه في ذراعه ببريطانيا| صور

بعد إعلان المكسيك.. فيديو يثير جدلا لكائن فضائي غريب| شاهد

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

لحظة سقوط حافلة هندية بالركاب في حفرة مخيفة | شاهد

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

اﻟﻤﺰﻳﺪ