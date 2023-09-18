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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلة الثالثة هو أكثر الأشياء التي تتصدر محركات البحث الآن، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، لطلاب الثانوية العامة للدورين الأول والثاني.

تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 

ويسأل جميع طلاب المرحلة الثالثة الآن عن موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب 2023، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 على كلية بإحدى المحافظات بعيدة عن محل سكن الطالب.

 

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أعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة المسجلين في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، والتي انتهي التسجيل بها يوم الاثنين الماضي الموافق 11 سبتمبر 2023.

موعد تقليل الاغتراب 2023

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه سيتم فتح باب تقديم طلب تقليل الاغتراب 2023 للطلاب بداية من أمس الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، وتستمر مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة حتي يوم غد الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر 2023.

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني.

كما أكد مكتب التنسيق أنه تيسيرًا علي الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) ، وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية، حيث تم فتح باب تقليل الاغتراب من الأحد 17 سبتمبر الجارى وتستمر حتى الثلاثاء 19 من نفس الشهر.

رابط تقليل الاغتراب

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني.

ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

قواعد تقليل الاغتراب 

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

وأعلن مكتب التنسيق أن حالات استنفاد الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بلغت 5631 طالبا وطالبة من القسم العلمي و1052 طالبا وطالبة من القسم الأدبي، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، بينما أوضحت وزارة التعليم، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المُعلن.

أنهى موقع التنسيق الإلكتروني ترشيح 675054 طالبا وطالبة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية الذين تم ترشيحهم على الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

 

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