جهود كبيرة للجامعات قبل انطلاق العام الدراسي| هكذا استعدت "المدن" لاستقبال الطلاب.. وأنشطة للنابغين ورعاية الموهوبين

التعليم العالي:

جهود كبيرة للجامعات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

هكذا استعدت المدن الجامعية لاستقبال الطلاب الجُدد

الأعلى للجامعات :

أنشطة للنابغين ورعاية الموهوبين وأصحاب المواهب المختلفة





يترقب طلاب الجامعات انطلاق العام الدراسي الجديد ، حيث ينتظرهم العديد من الأنشطة الطلابية ، بينما قدمت الجامعات كافة الاستعدادات اللازمة من أجل استقبال الطلاب الجدد وايضا بالدفعات الأخرى.





وتأتي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.



وتبدأ اجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي ، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، قد وجه الجامعات ببذل جهود كبيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، والقيام بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة لجمبع المباني وايضا المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل إلى جانب استعدادات المدن الجامعية، من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان في كافة المنشآت الجامعية ، وذلك حفاظًا على الأرواح والمنشآت.





واكد على وجود توجيهات من قبل المجلس الأعلى للجامعات والوزارة حول استعدادات كافة المستشفيات الجامعية لتقوم باستقبال الطلاب بالاضافة إلى إجراء الكشوف الطبية اللازمة قبل حول التحاقهم بالجامعات، بالاضافة إلى التأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية من أجل استمرار عملها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.





وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، على أهمية تكثيف عمل مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ في الجامعات، من أجل دعم الطلاب النابغين وأصحاب المواهب المختلفة، بالإضافة إلى اكتشافهم في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، والقيام بتعميم برامج مُحددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم.



وأشار المصدر إلى قيام الجامعات خلال العام الدراسي القادم بتعزيز الانتماء لدى الطلاب، والقيام بتوعيتهم بمخاطر الأفكار غير السوية والمُتطرفة، تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وايضا مُحاربة المفاهيم الخاطئة والأفكار التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمِحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.



وكانت قد بدأت مستشفى الطلبة بالجيزة، اليوم، في استقبال طلاب جامعة القاهرة الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، لإجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين.



واستقبل طلاب من أجل مصر جامعة القاهرة، الطلاب الجدد للترحيب بهم ومعاونتهم على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي، وتوزيع نسخ من كتيبات تعريفية تتضمن نبذة عن تاريخ الجامعة وكلياتها، والأدلة التي أصدرتها الجامعة للتوعية بالفيروسات وطرق الوقاية منه.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد يستهدف الوقوف على حالتهم الطبية ومعرفة الحالات المرضية المختلفة، لتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، وإنشاء ملف صحي لكل طالب طوال سنوات دراسته بالجامعة، مشيرًا إلى أن الحالات المصابة سيتم علاجها بالمجان، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.