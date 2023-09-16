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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بإعلان من التعليم العالي| تعاون مهم بين اليونسكو ووزارة الرياضة بشأن هؤلاء الشباب

صدى البلد

نظمت اللجنة الوطنية ورشة عمل حول "توعية الشباب بتعزيز المساواة بين الجنسين" بالتعاون مع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

يأتي ذلك في إطار برنامج مساهمة منظمة اليونسكو للفترة 2022-2023، بحضور الدكتور وليد الرفاعى وكيل الوزارة – مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، السيد العبسى الأمين العام المساعد للجنة الوطنية، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 15 سبتمبر 2023، بمقر معسكر الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بمحافظة مطروح، برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو

وفى كلمته، نقل الدكتور وليد الرفاعى تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتمنياته لأعمال الورشة بالنجاح، مؤكداً أهمية مشاركة شباب محافظة مطروح فى فعاليات الورشة؛ لتوعية الشباب والفتيات بأهمية المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى استعداد مديرية الشباب والرياضة بمطروح للتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو؛ لتنفيذ أنشطة ومشاريع تعمل على بناء قدرات أبناء محافظة مطروح.

ومن جانبه، أكد السيد العبسى على أهمية توعية الشباب بتعزيز المساواة بين الجنسين وإبراز الشخصيات التي لها إسهاماتها فى المجتمع، فضلًا عن تمكين الشباب والمرأة من حقوقهم.

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وشهدت فعاليات الورشة جلسات نقاشية حول "توعية الشباب بتعزيز المساواة بين الجنسين والحد من خطاب الكراهية والعنف"، وكذا تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال المحتوى الثقافى.

وانتهت فعاليات الورشة إلى عدة توصيات، من أهمها عقد ورش عمل تتناول نشر ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر، فضلاً عن عقد ورش عمل تتناول قضية الأمية الرقمية وكيفية التغلب عليها في ظل التحول نحو الرقمنة، توعية الشباب حول خطورة ظاهرة التعصب الرياضي لدي الشباب، إضافة إلى عقد ورش تدريبية للفتيات بالمحافظات الحدودية فى مختلف المجالات، وإكسابهم المهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في المجتمع.

شارك فى فعاليات الورشة ما يقرب من 50 شابًا وفتاة من مديرية الشباب والرياضة بمطروح وأندية اليونسكو، وهى: (التراث الثقافي المغمور بالمياه بكلية الآداب جامعة الإسكندرية - نادى بناة المستقبل - نادى جامعة المنوفية - نادى يونسكو الدقهلية - نادى اليونسكو بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية - نادى اليونسكو بجامعة دمياط).

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