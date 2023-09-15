عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تطبيقات الأطياف والنمذجة الجزيئية.. القومي للبحوث يستعد لاستضافة المؤتمر الدولي

القومى للبحوث
القومى للبحوث

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى الخامس للنمذجة الجزيئية والأطياف بالقومي للبحوث لهذا العام وذلك في الفترة من 17-19 سبتمبر 2023 عن طريق المزج بين حضور الباحثين وأيضا عبر منصة الكترونيه باستخدام تطبيق الزووم للمشاركة عن بعد، وبرعاية الدكتور حسين درويش القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة شرفية الدكتور مدحت إبراهيم أستاذ الاطياف وتطبيقاتها وعميد معهد البحوث الفيزيقية السابق.

يأتي تنظيم المؤتمر الدولي الخامس للنمذجة الجزيئية والأطياف كحلقة ربط بين العلوم الأساسية والتطبيقية . 

يهدف المؤتمر الي مد جسور التعاون بين شباب الباحثين بمصر والعالم من خلال توفير فرص الاحتكاك العلمي بينهم وبين كبار الباحثين من مختلف دول العالم، كما سيتم التركيز علي الجانب التطبيقي. 

وزارة التعليم العالي في أسبوع| مد التقديم للتنسيق الإلكتروني.. دليل استرشادي لمواجهة مخاطر الزلازل

وزير التعليم العالي يبحث آليات دعم التعاون العلمي مع الصين

بتوجيهات رئاسية.. مد فترة التقديم للمنح الجامعية بمبادرة "100 حلم للمستقبل"

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. من هنا

التعليم العالي : مد تنسيق الشهادات الفنية حتى الثلاثاء 19 سبتمبر

أنتم حلم الوطن.. رسالة مهمة من الحكومة للطلاب بختام أسبوع شباب الجامعات

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعلن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الأمريكي

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. من هنا

مكافأة 2000 جنيه للعاملين بأكاديمية البحث العلمي بمناسبة المولد النبوي والعام الدراسي الجديد

خبير يوضح كيفية اختيار حلوى المولد المفيدة.. تفاصيل

يشارك في مؤتمر هذا العام عدد من الباحثين من  روسيا وإيطاليا وامريكا والصين والسعودية وباكستان واليمن و المغرب و العراق  إضافة الي باحثين من مختلف الجامعات ومراكز الابحاث المصرية.  

وقد بلغت عدد البحوث المشاركة بالمؤتمر 133 بحثا تتضمن عرضاً وافياً لأحدث المستجدات والتطبيقات الحديثة في مجال الاطياف الذرية و الجزيئية والنمذجة الجزيئية كما سيتم القاء 11 محاضرة لعدد من كبار المتخصصين في علوم الاطياف في مصر.

كما سيتم اثناء المؤتمر تنظيم فعالية :"الساينس كافيه" تحت عنوان العلم في خدمه المجتمع لعرض تطبيقات الاطياف والنمذجة الجزيئية من خلال عروض مبسطة يتم طرحها في قناه الساينس كافيه، وسيكون التركيز هذا العام على كيفية الاستفادة من التقنيات المتطورة المتاحة في المشروعات العلمية العملاقة التي تشترك فيها مصر من خلال اكاديمية البحث العملي والتكنولوجيا وهي:
المعهد المتحد للعلوم النووية  JINR  في دوبنا -روسيا الاتحادية
المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN   في سويسرا.

المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط SESAME في الاردن

القومي للبحوث المؤتمر الدولى الخامس للنمذجة الجزيئية والأطياف فعاليات المؤتمر الدولى الخامس للنمذجة الجزيئية الأطياف بالقومى للبحوث الاحتكاك العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

يشترط اللغة.. وظائف ذهبية في بنك القاهرة| الحق قدم

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

كارثة محتملة بعد انتشار الرائحة الكريهة.. البحوث الفلكية ترد على انشقاق طبقات الأرض

500 جنيه|أسعار الذهب تهبط إلى مستويات قياسية الآن قبل قرار حكومي مرتقب

اختفاء وزير الدفاع الصيني يزيد التكهنات حول مصيره

ترشيحاتنا

بعد لقائه زعيم كوريا الشمالية.. بوتين يحاول طمأنة أمريكا وكوريا الجنوبية

عقب الإعلان عن مظاهرات.. الجيش يعزز قواته على حدود غزة

بعد زيادتها 7%.. ننشر مصروفات المدارس الرسمية لغات بالعام الدراسي الجديد

بعد انتهاء العاصفة دانيال.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

آمنة يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التنموية بمحافظات الجنوب

بث مباشر.. مساجد مصر تؤدي صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب لن تصدقه.. امرأة تثير الجدل بعدم تمكنها من النوم منذ 11 عاما

عدوى بكتيرية أم فيروسية؟.. هذه هي الاختلافات الرئيسية| انتبه

أخطاء تؤدي إلى شيخوخة البشرة.. رقم 1 ستدهشك

جريء ووقح| أبراج لا تهتم بالآخرين.. تعرف عليها

فيديو

يهدد حياة 20 مليون سوداني.. أستاذ جيولوجيا: سد النهضة سينهار| فيديوجراف

زلزال يضرب 3 دول إحداها عربية .. العالم الهولندي يثير الرعب |فيديو جراف

داخل على المليار.. تقرير بريطاني يكشف عن حجم ثروة محمد صلاح| فيديوجراف

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ