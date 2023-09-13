عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير يوضح كيفية اختيار حلوى المولد المفيدة.. تفاصيل

كيف تختار حلوى المولد
كيف تختار حلوى المولد

أكد الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أنه يجب علينا اختيار حلوى المولد قليلة المحتوى من السكر كثيرة المحتوى من المكسرات، التي ترجع قيمتها الغذائية إلى احتواء الفول السوداني ومن أمثلتها الفولية التي تحتوى على السكر والفول السوداني.

txt

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. وهذا موعد غلق التسجيل

txt

عاشور يشهد حفل تعيين محمود محيي الدين رئيسًا لمجلس أمناء جامعة النيل الأهلية

وأوضح الدكتور حسن حسونة، أن هذا النوع من الحلوى تحتوى على البروتين والزيت الصحي بنسبة مرتفعة إضافة إلى محتوى منخفض من الكربوهيدرات مما يجعل مؤشر نسبة سكر الدم منخفضًا، كما يتسبب فى ارتفاع سكر الدم بدرجة كبيرة ويعتبر زيت الفول السوداني من الزيوت المفيدة حيث يحتوى على الأحماض الدهنية الأساسية التي تقلل من الإصابة بأمراض القلب ويعطى كمية كبيرة من الطاقة.

وأشار إلى أن حلوى المولد الحمصية التي تحتوى على السكر والنشا و الحمص التي قد تصل نسبة البروتين فيه الى19 %ونسبة قليلة من الزيت حوالى5.4 %والحمص غنى بالفيتامينات واألمالح المعدنية و يساعد الحمص على الوقاية من الإسهال وخفض ضغط الدم المرتفع، وخفض مستويات الكوليسترول بسبب محتواه من الألياف وله مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض وبالتالي هو مفيد لمرضى السكر.

وتابع، السمسمية التي تحتوى على السكر والنشا والسمسم الذى يحتوى على نسبة عالية من الزيت قد تصل ألكثر من 50 %وبروتين يحتوى على أحماض أمينية أساسية خاصة الميثيونين الذى يدخل فى تكوين مركبات هامة وله دور فى التمثيل الغذائي كما تحتوى بذور السمسم على مواد مضادة لألكسدة التي تقلل من حدوث االلتهابات , و نسبة عالية من الكالسيوم المفيد للعظام واألسنان. 

وأوضح أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن الملبن يتكون من السكر والنشا والجيالتين وماء ورد باإلضافة إلى المكسرات مثل عين الجمل أو البندق وغيرها من المكسرات ومن فوائد الجيالتين انه يخفف الم المفاصل وتقليل االلتهابات، وهناك أنواع من حلوى المولد تحتوى على أنواع أخرى من المكسرات مثل الفستقية والبندقية والكاجو وهده تعطى كمية كبيرة من الطاقة ولهذا يجب عدم االكثار منها.

لذلك شدد الدكتور حسن حسونه، على عدم تناول كميات كبيرة من حلوى المولد خاصة مرضى السكر وذلك الحتوائها على كمية كبيرة من السكر التي قد تؤدى الى ارتفاع نسبة السكر فى الدم و تسوس الأسنان، موضًا ان يكون تناول الحلوى محدود على مدار اليوم وبكمية صغيرة فيكفى قطعة واحدة في اليوم وعدم تناولها فى الليل لإنخفاض معدل التمثيل الغذائي أثناء النوم كما يجب ممارسة النشاط الرياضي واقلها المشي الستهالك جزء من الطاقة الناتجة من تناول الحلوى كما يجب شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الخضروات والفواكه. 

وأضاف أيضًا، انه يجب شراء الحلوى من اماكن موثوق بها تخضع للرقابة الصحية والتأكد من تاريخ الإلنتاج والصالحية واسم المنتج ومكونات الحلوى , وان تكون الحلوى طازجة ولها لون طبيعي بعيدا عن الألوان الصناعية البراقة، وان تكون مغلفة بطريقة جيدة وان تكون الحلوى معروضة في  فترينات زجاجية نظيفة بعيدا عن ضوء الشمس، كذلك توافر الشروط الصحية فى البائعين من حيث ارتداء القفازات وغطاء.

لمركز القومي للبحوث حلوى المولد المكسرات الفولية الفول السوداني البروتين الطاقة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

أثارت قلق المواطنين| ما سبب الرائحة الكريهة في الجو وهل لها أضرار

ميدو: تصريحات حازم إمام بشأن منتخب مصر شهادة ميلاد جديدة للثعلب

العالم الهولندي يحذر من زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام.. ويحدد المكان

موضوعات متعلقة

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. رابط التسجيل

تنسيق الجامعات: على الطلاب سرعة التسجيل بالمرحلة الثالثة لإعلان النتائج في أقرب وقت

انطلاق المؤتمر الدولى الخامس للنمذجة الجزيئية والأطياف بالقومى للبحوث

مد المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا

ترشيحاتنا

بالصور والفيديوهات| الفيضان يبتلع ربع مساحة درنة الليبية.. ومئات الجثث تحت الأنقاض

رغم تقديم مساعداتها.. طرد دنيا بطمة من المتضررين بالزالزال في مراكش| فيديو

للتصدير وخدمة صناعات محلية.. إقامة مجمع لإنتاج مُسطحات الصلب باستثمارات مليار دولار

غضب شديد في إسرائيل بسبب الموافقة على نقل أسلحة أمريكية إلى السلطة الفلسطينية

من 16 إلى 20 سبتمبر.. صندوق الأمير كلاوس يقيم مختبره المتنقل في القاهرة

بـ150 ألف طن سنويا.. وزير البترول يبحث تنفيذ مشروعي إنتاج الميثانول والأمونيا الخضراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

مش كله أضرار اعرف فوائده.. غبار الربيع يحميك من هذه الأمراض

رئيس حزب المصريين الأحرار لـ صدى البلد: نرشح السيسى في انتخابات الرئاسة لمواصلة التنمية .. ودمج الوزارات وتغير سياسية الحكومة أبرز مطالبنا وهناك حملة لتفتيت مصر ولن نسمح بالتطاول

بعد تداول إصابة الزعيم عادل إمام بالزهايمر.. أبرز أعراض المرض وطرق الوقاية

فيديو

الوضع كارثي.. استشهاد 4 لاعبين ليبيين غرقًا بسبب إعصار دانيال

غاز وصرف صحي .. ذعر بين المواطنين بسبب رائحة كريهة في الجو /فيديوجراف

أكرم حسنى يكشف كواليس انفصاله عن زوجته.. فيديو

كنت متمردًا ومجموعي سبب دخول الشرطة.. أكرم حسنى يحكي عن حياته| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ