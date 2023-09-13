خبير يوضح كيفية اختيار حلوى المولد المفيدة.. تفاصيل

أكد الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أنه يجب علينا اختيار حلوى المولد قليلة المحتوى من السكر كثيرة المحتوى من المكسرات، التي ترجع قيمتها الغذائية إلى احتواء الفول السوداني ومن أمثلتها الفولية التي تحتوى على السكر والفول السوداني.

وأوضح الدكتور حسن حسونة، أن هذا النوع من الحلوى تحتوى على البروتين والزيت الصحي بنسبة مرتفعة إضافة إلى محتوى منخفض من الكربوهيدرات مما يجعل مؤشر نسبة سكر الدم منخفضًا، كما يتسبب فى ارتفاع سكر الدم بدرجة كبيرة ويعتبر زيت الفول السوداني من الزيوت المفيدة حيث يحتوى على الأحماض الدهنية الأساسية التي تقلل من الإصابة بأمراض القلب ويعطى كمية كبيرة من الطاقة.

وأشار إلى أن حلوى المولد الحمصية التي تحتوى على السكر والنشا و الحمص التي قد تصل نسبة البروتين فيه الى19 %ونسبة قليلة من الزيت حوالى5.4 %والحمص غنى بالفيتامينات واألمالح المعدنية و يساعد الحمص على الوقاية من الإسهال وخفض ضغط الدم المرتفع، وخفض مستويات الكوليسترول بسبب محتواه من الألياف وله مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض وبالتالي هو مفيد لمرضى السكر.

وتابع، السمسمية التي تحتوى على السكر والنشا والسمسم الذى يحتوى على نسبة عالية من الزيت قد تصل ألكثر من 50 %وبروتين يحتوى على أحماض أمينية أساسية خاصة الميثيونين الذى يدخل فى تكوين مركبات هامة وله دور فى التمثيل الغذائي كما تحتوى بذور السمسم على مواد مضادة لألكسدة التي تقلل من حدوث االلتهابات , و نسبة عالية من الكالسيوم المفيد للعظام واألسنان.

وأوضح أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن الملبن يتكون من السكر والنشا والجيالتين وماء ورد باإلضافة إلى المكسرات مثل عين الجمل أو البندق وغيرها من المكسرات ومن فوائد الجيالتين انه يخفف الم المفاصل وتقليل االلتهابات، وهناك أنواع من حلوى المولد تحتوى على أنواع أخرى من المكسرات مثل الفستقية والبندقية والكاجو وهده تعطى كمية كبيرة من الطاقة ولهذا يجب عدم االكثار منها.

لذلك شدد الدكتور حسن حسونه، على عدم تناول كميات كبيرة من حلوى المولد خاصة مرضى السكر وذلك الحتوائها على كمية كبيرة من السكر التي قد تؤدى الى ارتفاع نسبة السكر فى الدم و تسوس الأسنان، موضًا ان يكون تناول الحلوى محدود على مدار اليوم وبكمية صغيرة فيكفى قطعة واحدة في اليوم وعدم تناولها فى الليل لإنخفاض معدل التمثيل الغذائي أثناء النوم كما يجب ممارسة النشاط الرياضي واقلها المشي الستهالك جزء من الطاقة الناتجة من تناول الحلوى كما يجب شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الخضروات والفواكه.

وأضاف أيضًا، انه يجب شراء الحلوى من اماكن موثوق بها تخضع للرقابة الصحية والتأكد من تاريخ الإلنتاج والصالحية واسم المنتج ومكونات الحلوى , وان تكون الحلوى طازجة ولها لون طبيعي بعيدا عن الألوان الصناعية البراقة، وان تكون مغلفة بطريقة جيدة وان تكون الحلوى معروضة في فترينات زجاجية نظيفة بعيدا عن ضوء الشمس، كذلك توافر الشروط الصحية فى البائعين من حيث ارتداء القفازات وغطاء.