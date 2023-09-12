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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عاشور يشهد حفل تعيين محمود محيي الدين رئيسًا لمجلس أمناء جامعة النيل الأهلية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تعيين الدكتور محمود محيي الدين، رئيسًا لمجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية، والسيد عمرو موسى رئيس مجلس الأمناء السابق، والدكتور طارق خليل الرئيس المؤسس للجامعة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، ولفيف من كبار الشخصيات العامة.

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ووجه المجلس الشكر لـ عمرو موسى رئيس مجلس الأمناء السابق، وقرر منحه العضوية الدائمة لمجلس الأمناء، تقديرًا لدوره وجهوده المُتميزة التي بذلها خلال فترة رئاسته مجلس أمناء الجامعة.

وأعرب وزير التعليم العالي عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال، مُعربًا عن خالص تهنئته للدكتور محمود محيي الدين على توليه منصب رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، متمينًا لأسرة الجامعة دوام التوفيق والنجاح، كما قدم الشكر لـ عمرو موسى على جهوده المتميزة طوال فترة رئاسته للمجلس والتي استمرت لمدة 8 سنوات.

وأكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس أمناء الجامعة، في اتخاذ القرارات التي من شأنها تطوير المنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون الكامل والبناء بين جامعة النيل الأهلية وباقي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المصرية في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والبحثية.

وثمن الدكتور محمود محيي الدين الدور الهام الذي بذله مجلس الأمناء السابق في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالجامعة لتحقيق أهدافها والارتقاء بها، وأعرب عن سعادته بثقة المجلس في تعيينه رئيسًا لمجلس أمناء الجامعة، مؤكدًا على السعي لاستمرار عمل المجلس في تطوير الجامعة خلال الفترة القادمة، موضحًا أنه سيتم العمل على دعم ملف الاستدامة والتحول الرقمي داخل الجامعة، وزيادة تعاون الجامعة مع الجامعات الدولية المرموقة.

وقدم  عمرو موسى الشكر لمجلس الأمناء ومجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري على جهودهم وأفكارهم طوال الفترة الماضية التي ساهمت في تطوير المنظومة التعليمية بالجامعة، مؤكدًا أن الدكتور محيي الدين يُمثل إضافة قوية لمجلس أمناء الجامعة، منوهًا إلى أنه يجب مواكبة الجامعات المصرية التطور التكنولوجي المُتسارع والذكاء الاصطناعي الذي يحدث على مستوى العالم، لتأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والخبرات ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشاد الدكتور طارق خليل الرئيس المؤسس للجامعة، بدور مجلس الأمناء ودورهم الفعال والمؤثر في تبني خطط وأهداف الجامعة للارتقاء بمستوى الجامعة ودعم دورها التعليمي والعلمي والبحثي.

وأشار د. وائل عقل إلى تميز جامعة النيل الأهلية من خلال طرح العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تواكب مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، لافتًا إلى أن الجامعة تقدم العديد من الأنشطة المجتمعية لخدمة المجتمع المحيط بها، منوهًا إلى تشجيع الطلاب كذلك على المشاركة المجتمعية بما يعود بالنفع على المجتمع المصري.
 

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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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