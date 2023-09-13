رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. وهذا موعد غلق التسجيل

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4 /9 /2023 .

وكشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي استمرار التسجيل بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 حتى غدًا الخميس الموافق 14 /9 /2023 .

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

ويمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

أما مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، فيتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية.